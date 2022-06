Christoph Glinka wird neuer Vertriebsleiter bei der Ideal Versicherung

Bei der Ideal-Versicherungsgruppe gibt es nach 20 Jahren einen Generationswechsel in der Vertriebsleitung. Thomas Neulef wechselt in den Ruhestand. Nachfolger wird Christoph Glinka.

Bei der Ideal-Versicherungsgruppe, Berlin, gibt es einen Generationenwechsel im Vertrieb. Christoph Glinka (36), der heute seine Tätigkeit bei dem Berliner Versicherer startet, wird zum 1. Oktober 2022 Thomas Neuleuf (61) als Vertriebschef nachfolgen. Dieser führte knapp 20 Jahre erfolgreich den Ideal-Vertrieb an und wechselt im Herbst in den Ruhestand.

Nach seinem Studium zum Versicherungsbetriebswirt war Glinka zuvor in leitenden Positionen für die Continentale in Hamburg und anschließend für die Gothaer am Standort Berlin tätig. Er ist bestens im Makler- und Vermittlervertrieb vernetzt und bringt eine breite Expertise mit.

Die Leitung des kompletten Bereichs Vertrieb ist für Glinka eine neue Herausforderung: „Bei der Ideal übernehme ich eine gut strukturierte und erfolgreich arbeitende Vertriebsmannschaft. Mein vorrangiges Ziel wird es sein, bestehende Kooperationen und die herausragende Marktposition weiter auszubauen.“ Insbesondere für die Kernprodukte, wie die Universal Life oder auch die Pflegeproduktpalette sieht der neue Vertriebsmann noch großes Potential.