DVAG: Umsatz klettert auf 2,24 Milliarden Euro

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) konnte ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2,24 Milliarden Euro steigern (plus 13,1 Prozent). Der Gesamtbestand der betreuten Verträge erreichte mit 234,0 Milliarden Euro (plus 5,0 Prozent) nach Angaben des Unternehmens einen neuen Höchstwert. Der Jahresüberschuss stieg auf 241,6 Millionen Euro (plus 14,1 Prozent).