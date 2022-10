Ende Oktober ist wieder DKM-Zeit in Dortmund

Wer die DKM-Geschichte kennt, weiß um die vielen Facetten der Leitmesse. Gerade in den letzten beiden Jahren hat sich in Sachen DKM im „WWW“ einiges getan. Und trotzdem oder gerade deshalb setzt die DKM in diesem Jubiläumsjahr verstärkt Akzente als lebhafte und emotionale Live-Veranstaltung. Das „Spotlight“ liegt also auf der Präsenzmesse in Dortmund. Hier treffen sich die Entscheider der Branche, die Vermittlerschaft und alle anderen Branchenteilnehmer.

Auf der zweitägigen Fachmesse – plus Warm-up am Vorabend – präsentieren sich Global Player und Traditionsunternehmen, Nischenanbieter und Start-ups der Finanz- und Versicherungsbranche ihre Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig ist die DKM das große Netzwerk- und Weiterbildungsevent der Brache. So kann in 13 Kongressen IDD-konforme Weiterbildungszeit gesammelt werden. Zum Networken trifft man sich in modern gestalteten Bereichen.

Neue Formate für das „Zwischenmenschliche“

Neue Live-Formate versprechen Infotainment, sind aber auch die Basis für noch mehr persönlichen Austausch. So treffen sich auf der Plaza zahlreiche Branchencommunities, die Talk-Areas bieten nach den Kongressvorträgen Raum für Diskussionen mit den Referenten und bei den Entscheider-Talks #AufAugenhöhe lernen die Besucherinnen und Besucher die Entscheider ganz persönlich kennen. Ein neues Format sind auch die sogenannten Makler-Roundtables. Vermittlerinnen und Vermittler sind hier ganz unter sich und diskutieren aktuelle Beratungsthemen.

DKM-Night im Zeichen des Jubiläums

Kräftig gefeiert wird am Ende des ersten Messetages auf der DKM Night. In der Messe Dortmund zieht eine bunte Kirmes mit Fahrgeschäften, Buden und Jahrmarktsköstlichkeiten ein. Auf dem Dancefloor kann dann zu später Stunde die 25. Auflage gebührend und tanzend gefeiert werden.

DKM365 zur Vor- und Nachbereitung

Während der DKM-Zeit in Dortmund wird es auf der Plattform DKM365 etwas ruhiger zugehen. Zwar findet man nach wie vor alle Informationen zum Rahmenprogramm vor Ort, ein Streaming der Slots ist aber nicht vorgesehen. Dafür ziehen die die beliebten Workshops von Dortmund auf die Plattform um. Diese starten im Vorfeld der DKM und zwar ab dem 15.09.2022 im Rahmen der Streaming-Days. Der Schwerpunkt der Plattform liegt im Zusammenhang mit der DKM also auf deren Vor- und Nachbereitung – sei es zur Terminvereinbarung, zur digitalen Vernetzung oder zur Informationssuche zu den Ausstellern.

