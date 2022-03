Fonds Finanz: Jetzt auch Pflegeimmobilien im Angebot

Der Maklerpool Fonds Finanz bietet seinen Maklern mit CareImmo ab sofort in Kooperation mit der HNG AG Pflegeimmobilien an. Begleitet werden die Vermittler von einem Closer des Kooperationspartners HNG, der sie – abhängig von ihrer Immobilienerfahrung – während des gesamten Verkaufsprozesses bis zum Notartermin unterstützen soll.

CareImmo bietet nach Angaben der Fonds Finanz als Besonderheit einen „5-fach-Schutz“, der den Vermittlern und deren Kunden nachhaltige Sicherheit bei der Beratung und beim Kauf gewährleisten soll. Die Bausteine des 5-fach-Schutzes bestehen demnach aus einem Finanzierungs-, langfristigen Betreuungs-, Mietverwaltungs-, Mietabsicherungs- sowie Renovierungssystem.

„Angesichts des immer weiter zunehmenden Anteils der Senioren in der Bevölkerung und der geringen Renditemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld gewinnen Pflegeimmobilien bei privaten Anlegern immer mehr an Attraktivität und sollten bei Maklern, die heute alles aus einer Hand anbieten wollen, zum Portfolio gehören“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.