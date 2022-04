Jens Fratzke-Krafft unterstützt Zurich Maklerkanal

Derzeit verantwortet er dort den Maklervertrieb Komposit in der Region Mitte. Fratzke-Krafft wird an Jan Roß, Bereichsvorstand für den Maklervertrieb der Zurich Gruppe Deutschland, berichten.

„Mit der Verpflichtung von Jens Fratzke-Krafft gewinnen wir einen erfahrenen Experten aus dem Markt, um unsere Services zu optimieren und so Geschäftspartner und Kunden von uns zu überzeugen“, so Jan Roß. „Die Zurich Gruppe Deutschland schärft weiter ihr Profil im Maklervertrieb. Mit unserem Fokus auf einzelne Marktsegmente, der wiedergewonnenen Klarheit in unseren Produkten und unserer Aufstellung im Maklerkanal sind wir unserer Ambition in den letzten Jahren schon deutlich nähergekommen. Diesen Kurs werden wir fortsetzen.“

Bereits seit 2018 arbeitet Zurich daran, technische Lösungen für den Maklermarkt auszubauen, relevante BiPRO Normen zu implementieren und digitale Tools und Rechner zur Verfügung zu stellen. „Ich freue mich, gemeinsam mit Jens Fratzke-Krafft unsere Zurich DNA im Maklerkanal weiter zu schärfen und entlang der Marktanforderungen weiterzuentwickeln. Für seinen Start bei Zurich wünsche ich ihm alles Gute“, so Roß.