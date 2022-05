Neue Risiken, neuer Beratungsbedarf: Wie Makler sich bei KMU unentbehrlich machen

Wer hätte vor Corona geglaubt, dass wir eine weltweite Pandemie erleben würden, die das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben auf den Kopf stellt? Wer hätte eine solch furchtbare Katastrophe wie die Jahrhundertflut in der Eifel erwartet? Nun ist mit dem Russland-Ukraine-Krieg erneut ein schreckliches Szenario eingetreten, mit dem viele nicht – oder nicht in dieser Form – gerechnet haben. All diese Ereignisse bewirken eines: Dass wir mögliche Risiken neu bewerten müssen. Ein Prozess des Umdenkens, der in kleinen und mittelständischen Unternehmen zum Teil erst noch angestoßen werden muss.



Versicherer haben Kleine und mittler Unternehmen, KMU, längst in den Fokus genommen. Zu Recht: Wenn es um risikoadäquate Absicherung geht, besteht gerade hier ein immenser Nachholbedarf. Studien zufolge sind viele Unternehmen unterversichert – vor allem kleine und jüngere Betriebe. Dabei werden gerade sie zunehmend zur Zielscheibe von Cyberangriffen. Und auch das Nebeneinander von offline- und online-Tätigkeiten bergen neue Gefahren; wie auch die zunehmenden klimabedingten Extremwetterereignisse.



Untersuchungen zeigen allerdings, dass nur rund ein Viertel der KMU künftig mehr in Versicherungs-schutz investieren will. Hier besteht ein enormer Handlungsbedarf. Makler sind als Berater gefordert: KMU brauchen qualifizierte Beratung und passgenaue Lösungen. Wer sich jetzt als Makler mit dem Thema beschäftigt, kann sich im Gewerbegeschäft nachhaltig positionieren. Neue Technologien können dabei unterstützen.



Dank der zunehmenden Digitalisierung ist das Gewerbegeschäft in den vergangenen Jahren deutlich weniger komplex geworden. Makler profitieren von mehr Überblick und Transparenz sowie von effizienteren Prozessen. Über moderne Plattformen können sie alle Schritte im Beratungs- und Betreuungsprozess von Gewerbekunden digital und an einem Ort managen: von der Risikoerfassung über den Tarifvergleich und die Ausschreibung komplexer Risiken bis hin zum Vertragsabschluss und zur Beratungsdokumentation. Damit haben sie alles an der Hand, um sich als Problemlöser bei Gewerbekunden zu beweisen: im bewährten Mix aus persönlicher Beratung unterstützt von digitalen Services.