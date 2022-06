Policen Direkt übernimmt OHV

Die OHV Versicherungsmakler GmbH aus Aschaffenburg schließt sich der Policen Direkt Maklergruppe an, die 100 Prozent der Geschäftsanteile übernimmt. Noch in diesem Jahr will Policen Direkt weiter expandieren.

Die OHV Versicherungsmakler GmbH, gegründet im Jahr 1992, betreut ihre Kunden seit über 30 Jahren in der Region Aschaffenburg. Das Maklerhaus ist auf die Betreuung von Gewerbe- und Privatkunden spezialisiert.

„Der Standort bei Aschaffenburg ist sehr attraktiv und das Unternehmen hat ein gut eingespieltes Team mit großartigen Mitarbeitenden, die eine hohe Expertise mitbringen“, wird Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer von Policen Direkt, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. „Auch in der zweiten Jahreshälfte steht bei uns alles auf Expansionskurs und wir möchten zum einen den Standort in Aschaffenburg erweitern und zum anderen weitere Standorte in Metropolregionen erschließen“.

Policen Direkt berät deutschlandweit an sieben Standorten über 10.000 Kunden des deutschen Mittelstands. Die Maklergruppe hat Standorte in Frankfurt am Main, Stuttgart, Augsburg, Aschaffenburg, Limburg, Düsseldorf und Bad Oeynhausen.