Was hält Menschen von der Riester-Rente ab?

Seit über 20 Jahren gibt es die Riester-Rente in Deutschland. Die Diskussion über Sinn oder Unsinn der Riester-Rente tobt quasi so lange, wie es das Produkt am Markt gibt. Insgesamt 13 Prozent aller Deutschen haben die staatlich geförderte Private Altersvorsorge. Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland, die bisher keine Riester-Rente abgeschlossen haben, geben an, dass diese ihnen zu teuer sei (29 Prozent). Das zeigt eine neue repräsentative Studie von Clark.