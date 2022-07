Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsprozess – Eiopa vollzieht Kehrtwende

Am Mittwoch hat die Eiopa die "Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD) veröffentlicht. Für Votum-Vorstand vollzieht die europäische Versicherungsaufsicht mit der Veröffentlichung von Hinweisen zur Integration von Nachhaltigkeitspräferenzen in den Beratungsprozess damit eine 180-Grad-Wendung.