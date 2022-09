Stuttgarter & Nettowelt beschließen Partnerschaft

„Wir freuen uns sehr, unsere am Markt etablierten Produkte jetzt auch über Nettowelt unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern anzubieten. Die Kooperation mit Nettowelt ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz. Ein immer wichtiger werdendes Thema in Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen an Versicherer.“ sagt Volker Bohn, Organisationsdirektor und Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stuttgarter.

„Wir sind stolz, dass wir mit der Stuttgarter einen weiteren sehr starken Partner für unser Portal gewinnen konnten. Mit der Stuttgarter erweitern wir unser Angebot im Altersvorsorgebereich und ermöglichen unseren Partnern den direkten Zugang. Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit“, äußert sich Martin Ziems von Nettowelt.