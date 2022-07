Wellington baut Präsenz in Deutschland aus

Gleiche Adresse, neue Räumlichkeiten: Wellington Management – seit mehr als zehn Jahren in Frankfurt ansässig – verdoppelt ab sofort die Bürofläche in der Mainmetropole.

Auf knapp 1.300 Quadratmetern stehen 33 agile Arbeitsplätze sowie ein Gemeinschaftsarbeitsplatz für weitere sechs Teammitglieder zur Verfügung. „Wellington befindet sich auf Wachstumskurs. Der Umzug ins neue Büro folgt auf eine langfristige und positive Entwicklung, der wir hier im Kernmarkt Deutschland mit aufgestockten Ressourcen Rechnung tragen wollen. Unser Team in Frankfurt soll bis Jahresende noch einmal spürbar wachsen“, erläutert Deutschlandchefin Susanne Ballauff, zugleich President of Wellington Management Funds Global und Head of Wellington Management Europe, mit

Blick nach vorn. „Mit dem Ausbau unserer Präsenz unterstützen wir unsere strategischen

Prioritäten. Zu denen gehört neben einer erweiterten Angebotspalette bei nachhaltigen und

alternativen Produkten vor allem das Wachstum des Privatkunden adressierenden

Distributionsgeschäfts in Europa.“

Schlüsselmarkt Deutschland

Als, gemessen am Vermögen, größter Fondsmarkt der EU nimmt Deutschland eine

Schlüsselstellung in der Europa-Strategie von Wellington ein. Von den laut EZB-Angaben

insgesamt 13,7 Billionen Euro, die private und institutioneller Anlege aus der EU in

Investmentfonds angelegt haben, entfallen 28 Prozent auf Deutschland (Quelle: Bundesverband

Investment und Asset Management e.V. (BVI)).

Auch beim Wachstum liegt der deutsche Markt weit vorne. In diesem, sich aktuell gegenüber ausländischen Anbietern mehr und mehr öffnendem Umfeld, erlebt Wellington eine spürbar steigende Nachfrage nach seinen Produkten und Lösungen für verschiedene Investorengruppen, zunehmend auch von den großen Vertriebspartnern.

Seit rund 30 Jahren in Deutschland aktiv

Das seit 2011 in Frankfurt ansässige Team des unabhängigen US-amerikanischen

Vermögensverwalters besteht derzeit aus rund 20 Mitarbeitenden, die institutionelle und Wealth-Management-Kunden in Deutschland und Österreich in Bereichen wie Produkt- und

Portfoliomanagement, Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung, Compliance, Marketing, IT

und Risikomanagement betreuen.

Der nach einem Boutiquen-Prinzip in Struktur einer privaten Partnerschaft organisierte Asset Manager betreut seit knapp 30 Jahren (1994) institutionelle Kunden im deutschen Markt. Seit 2016 treibt Wellington Management den Aufbau des hiesigen Vermögensverwaltungsgeschäfts als strategische Priorität kontinuierlich voran. Seit 2019 fungiert das Unternehmen unter dem Namen Wellington Management Europe GmbH als juristische Person für Wellingtons EU-Aktivitäten. Im selben Jahr erwarb es eine §15 WpIG-Lizenz, um eine breite Palette von Wertpapierdienstleistungen anzubieten.