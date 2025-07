Ökoworld: Hauptversammlung beschließt Aktienrückkauf und Rekorddividende

In seiner Rede an die Aktionäre zeigte sich Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG,

zufrieden mit dem Ergebnis. „Dank des Rekordergebnisses 2024 und einer sehr soliden

Kapitalausstattung können wir unsere Aktionäre in diesem Jahr großzügig am Erfolg des Unternehmens

beteiligen. Mit einer Dividende auf Rekordniveau und dem geplanten Aktienrückkauf profitieren unsere

Aktionäre gleich zweifach. Gleichzeitig lässt uns die gute Liquiditätslage genügend Luft, um die

Herausforderungen des Umbruchjahres 2025 zu meistern und die Voraussetzungen für neues Wachstum zu schaffen.“

Monika Schulze, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Ökoworld AG, betonte: „50 Jahre

nach ihrer Gründung erfindet sich die Ökoworld gerade neu. Der Aufsichtsrat und der neu gebildete

Vorstand arbeiten vertrauensvoll zusammen, um die notwendigen Impulse hin zu einer umfassenden

Modernisierung unseres Unternehmens zu setzen. Eines ist gewiss: Ökoworld bleibt auch unter der

neuen Führung kompromisslos nachhaltig und ökologisch. Wer sein Kapital nachhaltig investieren

möchte, kommt auch künftig an Ökoworld nicht vorbei.“

Andrea Machost, Finanzvorstand von Ökoworld, sagte: „Dank eines klaren Kostenmanagements und

umsichtiger Entscheidungen ist es uns gelungen, den leichten Umsatzrückgang im vergangenen Jahr

deutlich zu kompensieren und unser Ergebnis nochmals zu steigern. Mit einer Eigenkapitalquote von

90,5 % und mehr als 130 Mio. Euro an liquiden Mitteln sind wir bestens ausgestattet, um uns den aktuellen Herausforderungen zu stellen.“ Wie bereits gemeldet, rechnet die Gesellschaft für das laufende Jahr mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis. Verantwortlich dafür sind sinkende Provisionserträge, die auf einen Rückgang beim verwalteten Vermögen aufgrund von Mittelabflüssen und Kursverlusten zurückzuführen sind.

Pfeil, der erst seit Jahresbeginn an der Spitze des Unternehmens steht, zeigte sich zuversichtlich, den

Trend zu stoppen. „Die weltweiten Krisen und die erratische Zollpolitik der USA verunsichern viele

Anleger und sorgen dafür, dass sie ihr Kapital in sicheren Häfen wie etwa Gold umschichten. Andere

folgen dem Zeitgeist und investieren bewusst in Trends wie etwa Rüstung. Solche Trends sind aber

meistens nur von kurzer Dauer und ändern nichts am Gesamtbild. Wer langfristig denkt und

Verantwortung übernehmen will, kommt an nachhaltigen Investments nicht vorbei. Denn sie bieten

Stabilität und eine Perspektive für Mensch, Umwelt und Rendite.“

Vorstand und Führungskräfte erarbeiten derzeit gemeinsam mit der Belegschaft eine Strategie, um die

Ökoworld AG auf aktuelle Herausforderungen und Marktgegebenheiten vorzubereiten, so Pfeil.

Wesentliche Eckpunkte will der Vorstandsvorsitzende bei einem Capital Markets Day im September

vorstellen. Eines versprach er den Aktionären schon auf der Hauptversammlung: „Auch in Zeiten, in

denen die Nachhaltigkeit an den Kapitalmärkten einen schweren Stand hat, bleiben wir unserem Kurs

treu. Wir setzen weiterhin aus voller Überzeugung ausschließlich auf Investments, die ökologisch, sozial

und ethisch höchsten Standards entsprechen.“

Die Beschlüsse der Hauptversammlung

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Dividende von 2,41 Euro je Vorzugsaktie (2023: 2,22€) und 2,40 Euro (2023: 2,21€) je Stammaktie beschlossen. Die Gesamtausschüttung beträgt rund 15,8 Mio. Euro.

Per Aktienrückkauf sollen zudem bis zu 300.000 Vorzugsaktien der Gesellschaft im Zeitraum vom Juli 2025 bis zum 13. Juli 2028 zurückerworben werden. Dies entspricht einem Anteil von rund

4,14 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Der Rückkauf ist auf einen für die Vorzugsaktien gezahlten

Gesamterwerbspreis von 10,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) beschränkt.