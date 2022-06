Franklin Templeton kauft Alcentra

Alcentra, bis dato im Besitz von BNY Mellon, ist einer der größten europäischen Credit- und Private-Debt-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 38 Milliarden US-Dollar und verfügt über globale Expertise in den Bereichen Senior Secured Loans, High Yield Bonds, Private Credit, Structured Credit, Special Situations und Multi-Strategy Credit Strategies.

Durch diese Übernahme wird der auf alternative Kredite spezialisierte Investmentmanager von Franklin Templeton, Benefit Street Partners (BSP“), seine Kapazitäten und seine Präsenz in Europa ausbauen und sein verwaltetes Vermögen auf 77 Mrd. USD verdoppeln. Die Transaktion wird das Angebot von alternativen Anlagestrategien von Franklin Templeton weiter stärken und das firmenweit verwaltete alternative Vermögen nach Abschluss der Transaktion auf 257 Milliarden US-Dollar erhöhen.

„Wir freuen uns, die Übernahme von Alcentra bekannt zu geben und das talentierte Team in unserem Unternehmen willkommen zu heißen“, erklärt Jenny Johnson, President und CEO von Franklin Templeton. „Wir haben unsere Fähigkeiten im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung in den letzten Jahren gezielt ausgebaut, und die Übernahme von Alcentra ist ein wichtiger Schritt – wir expandieren in alternative europäische Credits. Alternative Anlagen sind ein wichtiges Diversifizierungsinstrument für unsere Kunden und ein Bereich, der sowohl für private als auch für institutionelle Anleger zunehmend an Bedeutung gewinnt. Diese Akquisition erweitert unsere langjährige Beziehung zu BNY Mellon, und wir freuen uns, dass die Struktur der Transaktion die Ziele sowohl für Franklin Templeton als auch für BNY Mellon im Kontext der aktuellen Marktbedingungen erreicht.“

Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang des ersten Kalenderquartals 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich bestimmter behördlicher Genehmigungen. Die Akquisition wird aus den bestehenden Bilanzressourcen von Franklin Templeton finanziert und wird sich voraussichtlich unmittelbar auf den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken. Franklin Templeton wird bei Abschluss der Transaktion 350 Mio. USD in bar und bis zu weitere 350 Mio. USD in Form einer bedingten Gegenleistung zahlen, die von der Erreichung bestimmter Leistungsschwellen in den nächsten vier Jahren abhängt. Darüber hinaus hat sich Franklin Templeton verpflichtet, alle Startkapitalinvestitionen von BNY Mellon im Zusammenhang mit Alcentra zu erwerben, die zum 31. März 2022 mit rund 305 Millionen US-Dollar bewertet wurden. Die Startkapitalinvestitionen werden zum Zeitpunkt des Abschlusses bewertet, um den endgültigen Kaufbetrag für das Startkapital zu ermitteln. Eine Investorenpräsentation zur Transaktion ist unter investors.franklintempleton.com verfügbar.

Nach Abschluss der Transaktion wird BNY Mellon Investment Management die Leistungen von Alcentra weiterhin in den von BNY Mellon beratenen Fonds und in ausgewählten Regionen über seine globale Vertriebsplattform anbieten, und BNY Mellon wird Alcentra bei der Vermögensverwaltung unterstützen. BNY Mellon geht davon aus, dass die Transaktion das Common Equity Tier 1-Kapital von BNY Mellon um etwa 0,5 Milliarden US-Dollar erhöhen wird.

Alcentra wurde 2002 gegründet und verfolgt einen disziplinierten, wertorientierten Ansatz bei der Bewertung von Einzelanlagen und der Zusammenstellung von Portfolios im Rahmen seiner Anlagestrategien für mehr als 500 institutionelle Anleger. Alcentras sehr erfahrenes Team von rund 180 Fachleuten ist in der Londoner Zentrale sowie in New York und Boston tätig.

Tom Gahan, CEO von BSP und Leiter von Franklin Templeton Alternatives, fügt hinzu: „Wir glauben, dass die Übernahme von Alcentra Franklin Templeton und BSP zu einer führenden Position im Bereich der globalen alternativen Kredite verhelfen wird. Alcentra ergänzt in hohem Maße unsere bestehenden Kapazitäten in den USA, wobei es in Europa keine Überschneidungen gibt. Diese Partnerschaft wird neue Möglichkeiten eröffnen, um unseren Kunden, die zunehmend Kapital in diese wachsende Anlageklasse investieren, umfassendere globale Kreditlösungen anzubieten. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Alcentra-Team.“

Hanneke Smits, CEO von BNY Mellon Investment Management, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Franklin Templeton zu vertiefen und die Kreditkapazitäten von Alcentra als Teil der breiten Palette an alternativen Lösungen, die wir bereits heute anbieten, weiter anzubieten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem kombinierten Institut durch den Vertrieb und den weiteren Ausbau der bestehenden Asset-Servicing-Vereinbarung von BNY Mellon.“

Jon DeSimone, CEO von Alcentra, fügt hinzu: „Die heutige Ankündigung ist der Beginn eines spannenden neuen Kapitels für Alcentra als dynamischer Kreditpartner für unsere Investoren. BNY Mellon hat uns über die Jahre hinweg stark unterstützt und wesentlich zu unserem Wachstum beigetragen, wobei sich das verwaltete Vermögen seit 2014 verdoppelt hat. Die globale Kombination der sich hervorragend ergänzenden Expertise von Franklin Templeton und BSP wird es uns ermöglichen, unseren Kunden gemeinsam Lösungen für das gesamte Kreditspektrum anzubieten.“