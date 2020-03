Anzeige

Persönliche Werte gehören ins Finanzkonzept

Nachhaltigkeit und die persönlichen Finanzen… für viele hat das in etwa so viel miteinander zu tun, wie Bratwurst mit veganer Ernährung. Ganze 60 Prozent der Deutschen geben sogar an, den Begriff „nachhaltige Geldanlage“ noch nie gehört zu haben.

1) In Anbetracht eines nachhaltigen und sehr kritischen Zeitgeists, der den Themen Klimawandel und Umweltschutz eine enorme Bedeutung beimisst, wirkt diese Unkenntnis zu dem Thema fast schon absurd. Demzufolge kann die Schlussfolgerung daraus eigentlich nur lauten: Im Bereich nachhaltige Finanzen gibt es auch im Jahr 2020 noch akuten Aufklärungsbedarf. Besonders anschaulich wird das daran, dass 61 Prozent der deutschen Bankkunden sagen: „Wenn ich wüsste, dass meine Bank Rüstung finanziert oder in sie investiert, würde ich die Bank wechseln.“ 2) Tatsache ist aber: Zwischen 2014 und 2017 wurden Unternehmen, die an der Atomwaffenindustrie beteiligt sind, mit 10 Milliarden Dollar von deutschen Banken unterstützt. Das wirft eine weitere kritische Frage auf: Wie viele Kunden sind denn tatsächlich bei nachhaltigen Banken, die zum Beispiel die finanzielle Unterstützung von Rüstungsgeschäften ausschließen? Es ist eine verschwindend geringe Anzahl.

Ethik, Ökologie & Ökonomie im eigenen Finanzkonzept verbinden? Das ist keine Illusion!

Die nachhaltige Finanzberatung von ecoplanfinanz beschäftigt sich schon seit 1984 mit dem Finanzklima seiner Kunden und bietet in Norddeutschland zahlreiche Informationsveranstaltungen an, um im Bereich nachhaltige Finanzen Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Botschaft dabei ist einfach: Moralische und ethische Vorstellungen der Menschen können problemlos auch in den persönlichen Finanzkonzepten stattfinden. Das gilt von Aktienfonds bis zur Zahnzusatzversicherung. Jan Sachau, Partner von Cash-Award-Gewinner ecoplanfinanz, entgegnet stellvertretend dazu: „Eine große Herausforderung aktuell ist, den Menschen klarzumachen, dass Nachhaltigkeit auch ein Thema für Finanzen ist, und zwar vollumfänglich, von ganz klein bis zur großen Finanzierung oder bis zur großen Anlage.“ In der konkreten Umsetzung erfordert dies eine genaue gemeinsame Analyse der persönlichen Wertevorstellungen und Einkommenssituation. Das Erarbeiten eines maßgeschneiderten Finanzkonzepts, das zum Beispiel sicherstellt, dass das Geld der Kunden nicht hinter verschlossenen Türen die nächste Waffenlieferung in den Nahen Osten unterstützt, ist die Kernkompetenz der erfahrenen Berater von ecoplanfinanz.

Nachhaltige Fonds erzielten 2019 durchschnittlich 3,5 Prozent mehr Gewinn als gewöhnliche Fonds

Ein gängiges Vorurteil gegenüber nachhaltigen Finanzanlagen benennt Jan Sachau von ecoplanfinanz ebenso: „Auch müssen wir immer wieder betonen, dass ein Investment in nachhaltige Themen keineswegs ökonomisch nachteilig ist, ganz im Gegenteil.“ Entgegen der landläufigen Meinung kostet es den Kunden keine Rendite, wenn er mit seinem Geld Gutes tut. Durchschnittlich erreichen Fonds mit nachhaltiger Ausrichtung 3,5 Prozent mehr Gewinn als gewöhnliche Fonds. Zum Beispiel konnte der Aktienfonds „LO Funds – Generation Global“ von Lombard Odier 2019 sogar 24 Prozent Ertrag einfahren. 3) Auch die deutsche Bundesregierung hat diesen Trend erkannt und jüngst erklärt, dass sie Deutschland zu einem „führenden Sustainable-Finance-Standort“ 4) machen will. Zahlreiche Studien belegen dies ebenso und die Aussichten für nachhaltige Finanzanlagen sind nach wie vor positiv. Weitere Informationen zum Thema oder die Möglichkeit ein individuelles Gespräch zu vereinbaren, finden Sie auf www.ecoplanfinanz.de.

Quelle: BaFin Journal Juni 2019. In: https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/BaFinJournal/AlleAusgaben/bafinjournal_alle_node.html (Zugriff am 04.03.20) Quelle: Spar Wars – Angriff der Fondskrieger | NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann. In: https://www.youtube.com/watch?v=_91Gmb7HN7U (Zugriff am 04.03.20) Quelle: „Warum Nachhaltigkeit kein Renditehindernis mehr ist“. In: https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/geldanlage-warum-nachhaltigkeit-kein-renditehindernis-mehr-ist/25294794.html?ticket=ST-2054804-jaGXBpbhs2KCnr9bE5HJ-ap3 (Zugriff am 04.03.20) Quelle: Pressemitteilung der Bundesregierung. In:https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/staatssekretaersausschuss-bundesregierung-will-deutschland-zu-einem-fuehrendensustainable-finance-standort-machen-1584100 (Zugriff am 04.03.20)

