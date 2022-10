AS Gruppe kauft weiter in Magdeburg zu

Die AS Unternehmensgruppe Holding hat erneut ein größeres Mehrfamilienhausportfolio sowie eine weitere Wohnanlage in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts erworben. Sie will die Ankäufe weiter ausbauen.

Das zuletzt erworbene Portfolio besteht aus zwölf Wohn- und Geschäftshäusern sowie Stellplätzen in den Stadt- und Ortsteilen Neue Neustadt, Fermersleben und Rothensee, teilt das Unternehmen mit. Die Gebäude wurden den Angaben zufolge zwischen 1889 und 1920 errichtet und befinden sich, über das Stadtgebiet verteilt, auf mehreren, insgesamt rund 13.212 Quadratmeter großen Grundstücken und Arealen. Verkäufer ist ein großes deutsches Immobilienunternehmen. Über den Kaufpreis sowie das Bieterverfahren wurde Stillschweigen vereinbart.

„Der Nutzen-Lastenwechsel ist bereits vollzogen. Wir werden einen Teil der Wohn,- und Geschäftshäuser langfristig in unserem Eigenbestand halten und entwickeln, den anderen Teil werden wir im Einzel, – und Globalverkauf an Kapitalanleger veräußern“, so Martin Röser, Head of Projekt Development der AS Unternehmensgruppe Holding.

„Werden Ankäufe weiter ausbauen“

Die Nachfrage nach Wohnungen der angebotenen Art sei in der Universitäts, – und Landeshauptstadt Magdeburg entsprechend hoch und werde durch die aktuelle Milliardeninvestition durch Intel sowie die damit einhergehenden zukünftigen Arbeitsplatzpotentiale in der Zukunft enorm verstärkt. „Wir werden daher unsere Ankäufe in Magdeburg und Umland weiter ausbauen“, kündigt Röser an.

Zudem hat die AS Gruppe kürzlich eine weitere Wohnanlage in Magdeburg erworben. Bei der Liegenschaft in Alt Fermersleben handelt es sich um ein voll unterkellertes, in Massivbauweise errichtetes Ensemble, bestehend aus zwei Mehrfamilienhäusern. Beide Häuser wurden im Jahre 2000 komplett saniert und befänden sich in einem sehr gepflegten Zustand.

Dieses Objekt ist für das Eigenbestandsportfolio der AS Gruppe vorgesehen. Verkäufer war ein privater Eigentümer. Über den Kaufpreis wurde auch in diesem Fall Stillschweigen vereinbart.