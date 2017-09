Cash.Gala 2017 – die Höhepunkte

Ein Abend voller Höhepunkte – am 22. September fand die Cash.Gala, das Top-Event der Finanzdienstleistungsbranche und ausgerichtet durch das Hamburger Medienhaus Cash., im feierlichen Rahmen auf dem Hamburger Süllberg statt.

Rund 240 hochrangige Repräsentanten – darunter Vorstände und Geschäftsführer – von Versicherungen, Investmentgesellschaften, Emissionshäusern, Immobilienunternehmen, Finanzvertrieben und Pools folgten der Einladung von Cash. nach Hamburg Blankenese und nutzten die Cash.Gala ausgiebig zu Networking und Meinungsaustausch.

“Man of the Year” geehrt

Durch den Abend, der von den Showpianisten David & Götz eröffnet wurde, führten N24-Moderatorin und Wetter-Fee Susanne Schöne und Ulrich Faust, Vorstand der Cash.Medien AG.

Die Auszeichnung “Man of the Year”, mit der die Redaktion und der Vorstand von Cash. traditionell herausragende Unternehmerpersönlichkeiten ehren, wurde in diesem Jahr Leo Willert, Gründer und CEO von ARTS Asset Management zuteil. In seiner Laudatio hob Ulrich Faust insbesondere hervor, dass Willert sich als Quereinsteiger ohne Bankenhintergrund aufmachte, ein nachhaltig erfolgreicher Fondsmanager zu werden. Nicht zuletzt wurde er mit dem von ihm entwickelten automatisierten Handelssystem neun Mal in Folge Österreichs erfolgreichster Dachfondsmanager.

Ein weiteres Highlight des Abends bildete eine musikalische Einlage des “Man of the Year 2017” gemeinsam mit Pianist Götz. Leo Willert, selbst leidenschaftlicher Schlagzeuger, begeisterte im Zusammenspiel mit Götz und seiner anschließenden Solo-Drum-Session die Gäste der Cash.Gala.

