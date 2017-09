MPC Capital Tochter entwickelt Wohnbauprojekt in Amsterdam

Cairn Real Estate, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Asset- und Investment-Managers MPC Capital, hat in enger Zusammenarbeit mit dem Wohnungsbauunternehmen AM die Ausschreibung für die Entwicklung eines ehemaligen Gefängnisareals in Amsterdam gewonnen.

Das “Bajes Kwartier” ist eines der letzten innerstädtischen Entwicklungsgebiete mit einer Grundstücksfläche von knapp 73.000 Quadratmetern. Das Areal wird zu einem neuen, verkehrsarmen Stadtteil mit rund 1.350 Häusern, Büroflächen, Einzelhandel, Gesundheitswesen, einer Schule und einem Museum ausgebaut. Der Kaufpreis für die Immobilie lag bei 84 Millionen Euro.

Nachhaltiges Baukonzept

AM und Cairn haben gemeinsam mit einem asiatischen Investor im Rahmen der Ausschreibung ein umfassendes Konzept zur Umnutzung des Areals vorgestellt. Überzeugt haben dabei neben der Architektur und dem Design vor allem das Nachhaltigkeitskonzept. Alle Gebäude im Quartier werden vollständig energieneutral sein. Der Großteil der benötigten Energie wird über Solarmodule und Dachelemente mit Windkraftanlagen sowie aus Bioabfällen aus dem Stadtteil gewonnen.

Fast alle Baustoffe wieder verwendet

98 Prozent der Baustoffe des ehemaligen Gefängnisses werden für das neue Projekt wiederverwendet. Beton und Zement werden mit modernen Techniken abgebaut und erneut eingesetzt. Aus alten Zellentüren wird eine Brücke gebaut. Und sogar die Gefängnisgitter finden ihre Wiederverwendung als Balkonzäune an den Wohnungen. Das Viertel wird weitestgehend autofrei sein, Parkflächen stehen ausschließlich unterirdisch zur Verfügung.

“Neue Standards für innovative Bauentwicklung”

“Dieses Projekt wird neue Standards für eine innovative und langfristig nachhaltige Stadtentwicklung setzen”, so Dr. Roman Rocke, Vorstandsmitglied der MPC Capital AG. “Der Gewinn des Ausschreibungswettbewerbs ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen und unterstreicht die Qualität unseres Immobilienteams in den Niederlanden. Darüber hinaus wird die für unsere zukünftige Entwicklung wertvolle Partnerschaft mit unseren Projektpartnern gestärkt.” (fm)

Foto: MPC