Die Bayerische kooperiert mit Finanzchef24 im Gewerbemarkt

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Martin Gräfer
Foto: Die Bayerische
Martin Gräfer

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und das Insurtech Finanzchef24 bündeln ihre Kräfte. Ziel der Kooperation ist ein vollständig digitaler Antragsprozess für Gewerbeversicherungen.

Die Bayerische verstärkt ihr Engagement im Gewerbemarkt und setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Münchener Insurtech Finanzchef24. Kernstück der Kooperation ist eine neue digitale Antragsstrecke, die die technische Infrastruktur von Finanzchef24 mit dem Markenauftritt und der Tarifierungskompetenz der Bayerischen verbindet.

Über die Schnittstelle erhalten Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner direkten Zugang zu Tarifen der Bayerischen in den Bereichen Betriebshaftpflicht-, Inhalts- und Gebäudeversicherung. Kunden können ihre Anträge vollständig digital stellen. Die Daten werden unmittelbar in das Bestandssystem der Bayerischen weitergeleitet. Damit entsteht ein durchgängiger, automatisierter Prozess von der Angebotserstellung bis zur Policierung.

„Als mittelständischer Versicherer denken wir auch in Partnerschaften. Wir wissen: Allein gewinnt man vielleicht einen Sprint. Aber gemeinsam meistert man den Marathon. Kooperationen wie mit Finanzchef24 helfen uns, schneller zu skalieren, neue Zielgruppen zu erreichen und unsere Vertriebswege digital weiterzuentwickeln“, so Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. 

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

