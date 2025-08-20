Impuls und Inpunkto kooperieren mit BU-Expertenservice bei Leistungsfällen

Impuls Finanzmanagement und Inpunkto haben eine Kooperation mit der BU-Expertenservice GmbH geschlossen. Damit zählen beide Netzwerke auf die Unterstützung spezialisierter Leistungsfallberater, wenn es um komplexe Fälle im Bereich Einkommensschutz geht.

Impuls und Inpunkto beraten gemeinsam seit Jahren insbesondere zu biometrischen Risikoabsicherungen. Ab sofort können alle Netzwerkpartner in Leistungsfällen auf die Expertise der BU-Expertenservice GmbH zurückgreifen.

Das Unternehmen mit Sitz in Kronach ist Teil der Scala Finanzgruppe und gilt seit Jahren als einer der etablierten Dienstleister in diesem Segment. Als Rechtsdienstleister vertritt BU-Expertenservice die Interessen der Mandanten außergerichtlich gegenüber Versicherern und unterstützt Vermittler bei der Begleitung ihrer Kunden. Ziel ist es, Leistungsanträge schneller zu bearbeiten und damit sowohl für Versicherte als auch für Versicherer spürbare Vorteile zu schaffen.