16. Fondsrating-Tag: Herausforderungen und Chancen der Sachwertebranche

Am 21. März 2018 findet in Hamburg der 16. Fondsrating-Tag statt, auf dem erneut über Analyse und Management von Sachwertinvestments diskutiert wird. Cash. verlost als Medienpartner Freikarten für das Event.

Der Ballroom des Empire River Side Hotels unweit des Hamburger Hafen bildet die Kulisse für den 16. Fondsrating-Tag beziehungsweise 16. Assetmanagement-Tag am 21. März. Neben neuen Konzepten für Sachwertinvestments wie Investment-AGs oder AIF-AGs und deren Chancen und Grenzen im Vertrieb, wird zudem über die Digitalisierung als Add-on in der Beratung sowie in der Geschäftsabwicklung zwischen Vertrieb und Asset Manager diskutiert. Darüber hinaus kommen aber auch die Produktthemen wie die Perspektiven von Immobilien-AIFs und Direktinvestments nicht zu kurz. Last but not least wird es um regulatorische Aspekte gehen. Im Zentrum stehen dabei die Auswirkungen von MiFID II auf die Konzeption von Produkten und deren Vertrieb.

Als Referenten werden unter anderem Marco Ambrosius von HTB, Martina Hertwig von BakerTilly, Marcus Kraft von BVT, Andreas Heibrock von Patrizia, Norman Wirth vom AfW und Dr. Martin Klein vom Votum Verband sowie Helmut Schulz-Jodexnis von JDC erwartet.

Cash. ist auch in diesem Jahr Medienpartner der Veranstaltung. Stefan Löwer, Ressortleiter Sachwertanlagen und Chefanalyst G.U.B. Analyse, übernimmt die Moderation der abschließenden Diskussionsrunde mit dem Titel “Herausforderungen für Finanzdienstleister und Anbieter. Weitere Informationen zum 16. Fondsrating-Tag unter fondsratingtag.de/4-assetmanagement-tag-16-fondsrating-tag/

16 Freikarten für den 16. Fondsrating-Tag zu gewinnen!

Cash. verlost als Medienpartner von Ratingwissen 16 Freikarten für Finanzberater im Wert von 90 Euro für den 16. Fondsrating-Tag am 21. März in Hamburg. Alle Teilnehmer, die sich bis zum 19. März 2017 mit ihren Kontaktdaten und dem Stichwort “Freikarten Cash” unter kongress@ratingwissen.de anmelden, nehmen an der Verlosung teil.

