Büroimmobilien in London: Mehr britische Investoren

Knight Frank hat den London Büroimmobilien Marktreport Q3 2019 veröffentlicht. Danach hat die Nachfrage nach Auslandsinvestitionen für Londoner Büroinvestitionen erheblich zugenommen. „Vieles davon erklärt sich durch die ‚Push‘-Faktoren in Übersee“, erklärt Nick Braybrook, Head of London Capital Markets, Knight Frank. „Aber der bemerkenswert starke Mietermarkt mit steigenden Mieten, das scheinbar nachlassende Risiko eines No-Deal-Brexits sowie die Möglichkeit einer Währungskorrektur zur richtigen Zeit sind wichtige ‚Pull‘-Faktoren.“

Während die Gesamtinvestitionen in den Londoner Büromarkt im dritten Quartal Anzeichen einer Erholung zeigten, spiegelt der Gesamtumsatz jedoch nicht die Höhe der Nachfrage wider, so die Knight Frank. Während des dritten Quartals waren laut der Analyse 2,9 Mrd. GBP auf dem Markt verfügbar, die sich auf 81 Vermögenswerte verteilen, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem zweiten Quartal 2019 entspricht. „Dieses reflektiert die hohe Knappheit an investitionswürdigen Vermögenswerten, weil potenzielle Verkäufer weiterhin hinsichtlich ihrer Vermarktung zurückhaltend sind“, kommentiert Faisal Durrani, Head of London Commercial Research bei Knight Frank.

„Das Fehlen von Investitionsoptionen führt zu einem größeren Interesse am Markt für Value Add- und Revitalisierungsprodukte“, so Faisal Durrani. Zudem waren Ende des dritten Quartals gewerbliche Büroimmobilien im Wert von 2,4 Mrd. GBP im Angebot, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem zweiten Quartal und dem höchsten Niveau innerhalb der letzten 12 Monate entspricht. Faisal Durrani: „Während sich internationale Investoren in scheinbar zunehmender Zahl an den Seitenlinien versammeln, sind britische Investoren bei Immobilienakquisitionen in London an die Spitze der Rangliste gesprungen und haben im September fast 1 Milliarde Pfund im dritten Quartal gebunden von insgesamt 2,6 Mrd. GBP.“

