Deutsche Wohnen beteiligt sich an WIRMAG

Das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen hat sich als Leadinvestor an der WIRMAG GmbH Frankfurt/Bad Dürkheim beteiligt. Die Deutsche Wohnen beteiligt sich damit an einer innovativen Green Tech für nachhaltigeres Wohnen im Wärmeerzeugungssektor.

Innovative Technologie zur Wärmeerzeugung geht auf den Markt

Die 2017 von Lars Stevenson und Siegfried Schneider gegründete WIRMAG, an der auch die Münchner Innovations- & Strategie-Beratung ehrlich//strategies beteiligt ist, hat eine neue und innovative Generation von emissionsfreien und hocheffizienten Wärmeerzeugungs-/ Heizsystemen für Ein- und Mehrfamilienhäuser entwickelt. Mit seiner patentierten Heizung EMI-1 verfügt das Green Tech Start-up über eine derzeit am Markt einzigartige u.a. nach dem magnetokalorischen Prinzip arbeitende Technologie, die für Wärmeerzeugung gänzlich ohne fossile Brennstoffe und die damit verbundenen Umweltbelastungen sorgt. Die EMI-1, die sich derzeit im Produktions-Rollout befindet und die bis Ende dieses Jahres in Deutschland und weiteren Ländermärkten eingeführt werden soll, soll künftig in einer Spezialvariante auch in von der Deutsche Wohnen vermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten zum Einsatz kommen.

Neues Kapitel für den Wohnungsmarkt

Die Gesellschafter der WIRMAG begrüßen den Einstieg der Deutsche Wohnen als strategischen Investor: „Green Tech ist nicht nur ein Trend, sondern die angesichts der vorherrschenden ökologischen Probleme einzige Möglichkeit einer nachhaltigen und zukunftssicheren Gewinnung und Nutzung von Heizenergie. Mit der Deutsche Wohnen haben wir nicht nur einen Investor gewonnen, der als zweitgrößter deutscher Immobilienverwalter die Potentiale der WIRMAG und unserer EMI-Systeme aus den Bedürfnissen des Marktes heraus versteht, sondern als zukünftiger Nutzer auch wertvolle praktische Impulse zur weiteren Entwicklung und Ausgestaltung unserer Produkte liefern kann.“

Dr. Marcus Eilers, Geschäftsführer bei der DWB, erklärt: “Die Deutsche Wohnen sucht für ihre Immobilien und deren Mieter gerade auch im Energiebereich technische Lösungen, die Wohnen nachhaltig und zukunftssicher machen. Mit dem Konzept der EMI wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, wie Wärmeerzeugung über die Nachrüstung oder Neuausstattung von Heizsystemen effizient und nachhaltig modernisiert werden kann. Wir wollen nicht nur aus unternehmerischer Verantwortung, sondern auch als Teilnehmer am Wohnungsmarkt dazu beizutragen, dass der Schadstoffausstoß von Heizungen signifikant gesenkt wird. Zudem hoffen wir, dass wir mit diesem Engagement national und international eine neue Alternative zur Wärmeerzeugung für Immobilien anschieben.“

