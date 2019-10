DKM 2019: Cash. vergibt Nachhaltigkeitsawards

Im Rahmen der DKM 2019 in Dortmund hat Cash. erstmals in diesem Jahr vier Unternehmen mit dem Nachhaltigkeitsaward ausgezeichnet. Die Preisträger stammen aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Vertriebe und Immobilien.

Fridays for Future, Klimawandel, Healthy Food und last but not least die Entlastung der CO2-Bilanz spielen für immer mehr Menschen eine entscheidende Rolle. Dieser gesellschaftliche Megatrend ist längst keine Nische mehr, sondern ist auch in der Finanzwirtschaft angekommen. ESG-konforme Produkte und Strategien sowie die Etablierung völlig neuer, nachhaltiger Geschäftsfelder zeigt den Einfluss, den ethisch-soziale und ökologische Investments mittlerweile haben.

Vier Branchen in der Auswahl

Für Cash. ist diese wachsende Bedeutung von ESG ausschlaggebend dafür, sich nachhaltige Produkte und Strategien von Unternehmen aus den vier Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Vertriebe und Immobilien anzusehen und die besten Ansätze und Konzepte mit dem Cash.-Nachhaltigkeitsaward 2019 zu prämieren.

Seite zwei: Die Sieger des Cash.-Nachhaltigkeitsawards