HTB löst Einzelobjektfonds mit Handelsimmobilie auf

Seit Jahren macht das Bremer Fondshaus HTB als Spezialist für Zweitmarktfonds von sich reden. Angesichts der guten Performance dieser Immobilien-Portfoliofonds wird schnell übersehen, dass HTB seine Immobilienkompetenz auch für Einzelobjektfonds im Erstmarkt nutzt. Jetzt wurde der erste Einzelobjektfonds der Produktreihe Strategische Handelsimmobilie Plus (SHP) aufgelöst – mit besten Ergebnissen für die Anleger.

Mit der SHP-Reihe hat HTB insbesondere Privatanlegern die Möglichkeit geboten, sich an einzelnen renditestarken Handelsimmobilien zu beteiligen. Der im Jahr 2013 aufgelegte Einzelobjektfonds namens SHP 1 wurde vor kurzem erfolgreich aufgelöst.

Investitionsobjekt war eine Bestandsimmobilie in Ettlingen, ein SB-Warenhaus in der Technologie-Region Karlsruhe.

„Für diese langfristig an einen bonitätsstarken Mieter vermietete Einzelhandelsimmobilie in innerstädtischer Lage hatten wir ein so attraktives Kaufangebot, dass wir den Fonds etwas früher als geplant aufgelöst haben“, sagte René Trost, der für das Portfolio-Management verantwortliche HTB-Geschäftsführer.

Aus dem Verkaufserlös erhielten die Gesellschafter Ende des ersten Halbjahres eine Auszahlung von 130 Prozent.

Rund 185 Prozent in knapp 6 Jahren

Nach Ablauf der an den Käufer gewährten Garantien und der daraus freiwerdenden Liquidität prognostiziert die Fondsgeschäftsführung einen Gesamtmittelrückfluss von über 185 Prozent vor Steuern bei einer nicht einmal 6-jährigen Haltedauer.

„Damit ist unser Konzept voll aufgegangen: Zeitgemäße Bestandsimmobilie, plus beste strategische Lage, plus bonitätsstarker Ankermieter, gleich ertragreiches Investment“, so Trost.

Die HTB-Strategie profitiert von der Baunutzungsverordnung. Sie reglementiert die Errichtung großflächiger Einzelhandelsflächen. Neubauten in lukrativen Lagen werden daher nur sehr selten genehmigt.

Etablierte Einzelhandelsflächen sind so vor der Ansiedlung von Wettbewerbern geschützt. Daher zeichnen sich diese Immobilien durch eine besonders hohe Standorttreue der Mieter aus.

Weitere Einzelobjektsfonds in Planung

HTB wird auch künftig neben seinen Zweitmarktfonds weitere Einzelobjektfonds konzipieren. Im Jahr 2019 wurde bereits ein nach §§ 6b/6c Einkommensteuergesetz steuerlich orientierter Fonds aufgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde dieser bereits nach 4 Wochen geschlossen. Aktuell arbeitet HTB an weiteren steuerlich orientierten Objektfonds.

