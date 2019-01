Immobilienkäufer werden immer jünger

Jeder zweite Makler nimmt Immobilienverkäufer als immer jünger wahr und behält damit Recht. Sechs von zehn Immobilienkäufer sind heute zwischen 30 und 39 Jahre alt, vor zehn Jahren waren es nicht mal drei von zehn.

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Umfrage des Full-Service Immobiliendienstleisters McMakler unter 300 Maklern des Unternehmens. “„Steigende Mieten, niedriges Zinsniveau und einfache Kreditvergaben sprechen dafür, warum sich immer jüngere Interessenten nach einer eigenen Wohnung oder einem Haus umsehen. Hinzu kommt, wer früher kauft, kann die Finanzierung und Kreditraten übersichtlich konzipieren und ist bei voller Erwerbstätigkeit bis zum Eintritt ins Rentenalter längst schuldenfrei”, erklärt Hanno Heintzenberg, Gründer und Geschäftsführer von McMakler.

Ein weit abgeschlagener zweiter Platz: Nur jeder vierte Käufer war in den letzten zwölf Monaten in den Vierzigern. Die drittgrößte Käufergruppe sind mit fünf Prozent die 50- bis 59-Jährigen. Dicht gefolgt von Käufern in den Zwanzigern, die vier Prozent der Immobilienkäufer ausmachen. Wenig überraschend: Weder in den letzten zwölf Monaten noch vor zehn Jahren betreute ein Makler einen Käufer, der 70 Jahre oder älter war. (fm)

Foto: Shutterstock