London: Wo Millennials, X-Generation und Babyboomer Wohnimmobilien kaufen

Laut der neuesten Analysen der „Wealth Report Insight Series“ des internationalen Immobilienberatungsunternehmen s Knight Frank gaben Millennials 2018 insgesamt 3,89 Mrd. Euro (3,47 Mrd. GBP) für den Erwerb von Wohnimmobilien in exklusiven Lagen in Central London aus.

Der beliebteste Stadtbezirk in Prime Central London (PCL) für Millennials und die Generation X ist Islington. Danach folgen Tower Bridge für Millennials und Kensington überraschenderweise für die Generation X. Baby Boomer tendieren eher zu den traditionellen „goldenen“ Postleitzahlen mit Kensington auf Platz 1.

Auch andere Stadtteile gefragt

Marylebone hingegen ist ein beliebtes Wohngebiet für Jung und Alt und steht bei den Baby Boomern an zweiter Stelle und bei den Millennials und der Generation X jeweils an dritter Stelle.

Auswertungen bezüglich des Umsatzanteils zeigen auf, dass Millennials Riverside, Aldgate und Tower Bridge bevorzugen, während die Generation X Wapping, South Kensington und Tower Bridge im Visier haben. Bei den Babyboomern fällt die Wahl erneut die traditionellen Hauptgebiete Belgravia, Knightsbridge und Kensington.

Möglichkeiten zur Vermögensbildung verändert Immobilieninvestitionen

Liam Bailey, Global Head of Research bei Knight Frank, kommentierte: „Wir haben zum ersten Mal die Höhe der Ausgaben für Immobilienkäufe in Prime Central London für jede Generationenkohorte untersucht. Es überrascht nicht, dass Babyboomer 2018 am meisten für Immobilieninvestitionen in London ausgaben.

Es wird jedoch interessant sein zu sehen, wie sich der Abstand zwischen Millenials, Generation X und Babyboomer in den kommenden Jahren verringern wird, da die Möglichkeiten zur Vermögensbildung in den jüngeren Generationen immer mehr zunehmen werden.“

Foto: Shutterstock