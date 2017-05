Candriam setzt auf Digitalisierung

Digitalisierung ist derzeit der Mega-Trend in der Finanzdienstleistungsindustrie. Das hat auch die Candriam Investors Group entdeckt und darauf hin einen legt einen Aktienfonds aufgelegt, der sich im digitalen Sektor engagiert.

Candriam identifiziert für den Fonds sowohl Gewinner als auch Verlierer im Bereich digitale Wirtschaft. Nach den Anlagerichtlinien kann Candriam long in digitale Marktführer und Hidden Champions investieren sowie Short-Positionen in Unternehmen eingehen, die an alter Technologie festhalten und deshalb schwache Gewinnaussichten haben. Darüber hinaus nutzt Candriam auch marktneutralere Pair-Trade-Strategien. Die Aktien werden aus einem internationalen Anlageuniversum ausgewählt. Dabei setzt sich das High-Conviction-Portfolio des Digital-Equity-Fonds aus höchstens 50 Einzelwerten zusammen.

Kein Alleinstellungsmerkmal des Technologiesektors

“Der digitale Fortschritt betrifft alle Sektoren. Auch Traditionsunternehmen müssen sich verändern, oder es droht ihnen das wirtschaftliche Aus”, so César Zeitouni, Head of Long Short Equity bei Candriam sowie verantwortlicher Fondsmanager des Candriam Dynamix Long Short Digital Equity. “Dabei lassen sich digitale Technologien heute bei Weitem nicht mehr nur im Technologiesektor finden. Die Transformation hat schon längst alle Sektoren erfasst, zum Beispiel auch das Bankwesen, den Einzelhandel und die Automobilbranche. Ein “Airbnb” gibt es in jedem Sektor. Uns interessieren entsprechend alle Unternehmen, die erfolgreich in die neue digitale Wirtschaft investieren.”

Eine von vier Themenstrategien

Digital Long Short ist, neben Demografie, Biotechnologie und Robotertechnik, eine von vier fokussierten Themenstrategien der Candriam-Gruppe. Der Assetmanager verfolgt mit dem Thematic-Ansatz das Ziel, für Investoren systematisch langfristige sozioökonomische Trends zu erschließen.Der Candriam Dynamix Long Short Digital Equity (LU1496341691) ist ab sofort zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.

Foto: Candriam