DJE Kapital holt Experten für Fondsvertrieb

Thorsten Schrieber (52) wird ab 1. November 2017 als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung den Fondsvertrieb bei der DJE Kapital AG verantworten. Er ist künftig für die Bereiche Institutioneller Vertrieb, Mandats- & Vertriebsmanagement sowie Marketing & Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Thorsten Schrieber hat langjährige Erfahrung im Asset Management. Bereits in den Jahren 2001 bis 2007 leitete Schrieber für die DJE Kapital AG sowie die DJE Investment S.A. sehr erfolgreich die Bereiche Vertrieb und Marketing. Zuvor verantwortete er bereits bei der Credit Suisse Asset Management (Deutschland) GmbH, Zürich Investmentgesellschaft mbH und Fidelity Brokerage Services jeweils den Vertriebsbereich. Nach der Gründung der Wallberg Kapital AG im Jahr 2007 widmete Schrieber sich anderen Tätigkeiten im Bereich Immobilienentwicklung in Italien und Österreich und kehrt nun in das Fondsgeschäft zurück.

“Tiefes Verständnis für das Retail-Fondsgeschäft”

“Wir freuen uns sehr, mit Thorsten Schrieber einen sehr erfahrenen Vertriebsexperten an Bord zu holen. Seine langjährige Branchen-Expertise und sein tiefes Verständnis für das Retail-Fondsgeschäft sowie das institutionelle Asset Management werden uns helfen, den kontinuierlichen Wachstumskurs des Unternehmens fortzuführen”, sagt Dr. Jens Ehrhardt, Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG.

Schrieber folgt damit auf Michael Schütt, der in seiner Tätigkeit als Vertriebsleiter im letzten Jahr wichtige Weichen im Fondsvertrieb, dem Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit gestellt hat. (fm)

Foto: DJE