Grüne Investments: Trotz Trump lohnenswert

Nachhaltige Investments haben derzeit einen schweren Stand. Schuld daran ist nicht zuletzt, dass US-Präsident Donald Trump den Klimawandel anzweifelt. Der Vermögensverwalter Legg Mason ist jedoch überzeugt, dass sich ESG-Investments dennoch lohnen.

Anleger, die auf Environmental-, Sustainability- und Governance-Kriterien setzen, sind trotz der momentanen Stimmung in Washington im Vorteil. “Grüne Technologien werden unter der Regierung Trump nicht nur überleben, sondern sogar wachsen”, so der einhellige Tenor einer Expertenrunde bei Legg Mason, die Anlageberatern und Investoren in aller Welt per Webcast Tipps zur derzeitigen Situation vermittelte.

Keine Nachteile bei der Performance

“Wir betrachten nachhaltige Investitionen niemals losgelöst von wirtschaftlichen Faktoren”, betont Mary Jane McQuillen, Portfolio-Managerin bei der Legg-Mason-Tochtergesellschaft ClearBridge Investments. “Vielmehr schauen wir uns an, welche Nachhaltigkeits-Aspekte den Wert einer Anlage vor allem langfristig steigern können.” Dabei sei es nicht so, dass ESG-Investitionen auf jeden Fall besser abschneiden. “Hunderte von Studien zur Performance haben jedoch gezeigt, dass sie zumindest mit den Mitbewerbern mithalten können. Für alles andere gibt es keine Garantie”, betont die Fondsmanagerin des Legg Mason Clearbridge US Equity Sustainability Leaders Fund.

“Wirtschaft hat sich erheblich verändert”

David Sheasby, Head of Governance and Sustainability bei der Legg-Mason-Tochter Martin Currie in Schottland, erklärt, dass eine ESG-Analyse inzwischen bei jeder Investition erfolgt. Mit Bezug auf eine Lazard-Studie machte er außerdem deutlich, dass Wind- und verbraucherorientierte Solarenergie heutzutage auch ohne Subventionen erfolgreich sind. “Die Wirtschaft hat sich diesbezüglich erheblich verändert, nicht zuletzt dank massiver Kostensenkungen in den vergangenen sieben Jahren”, so Sheasby.

Eine wichtige Rolle wird laut Mary Jane McQuillen die Gruppe der RE100 (Renewable Energy 100) spielen, der sich bereits 83 Unternehmen angeschlossen haben, unter anderem Apple, Alphabet und Microsoft. Die RE100 verpflichten sich dazu, ungeachtet der politischen Entwicklungen im Land weiterhin erneuerbare Energien zu nutzen und diese finanziell zu unterstützen. “Und dabei geht es nicht darum, nach außen hin grün zu erscheinen. Hier wird wirklich langfristig gedacht”, betont die ESG-Spezialistin.

“Es ist ein gigantischer Markt”

Die Finanzexperten sind sich deshalb einig, dass der Faktor Nachhaltigkeit für Investoren weiterhin eine Rolle spielen wird. Vor allem die Millennials sprechen gut auf die neue Verantwortlichkeit an, und die sind die Zukunft der Märkte. “Es ist ein gigantischer Markt“, erklärt Sheasby. “Schon heute werden weltweit jährlich etwa 300 Milliarden US-Dollar investiert. Der Markt ist in letzter Zeit beachtlich gewachsen, und wir erwarten, dass dieses Wachstum anhält.” (fm)

