Deutsch-französischer Zusammenschluss

Der Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien, Veritas Investment, hat mit dem französischen Asset Manager La Française einen neuen Eigentümer.

Die Übernahme durch die Franzosen wurde nicht zuletzt durch zahlreiche gesetzliche Änderungen forciert. Asset Manager müssen immer mehr Kapazitäten und Strukturen vorhalten, um regulatorischen, dokumentarischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. “Wir haben uns dazu entschieden, uns weiterhin auf unsere Stärken zu konzentrieren und haben nach einem Partner gesucht, der diese zu schätzen weiß. Wir freuen uns, dass wir mit dem Französischen Asset Manager La Française einen Partner gefunden haben, der unsere Expertise und Stellung im deutschen Markt hoch bewertet und dessen Produktportfolio wir optimal ergänzen werden”, so Dr. Dirk Rogowski, Managing Director von Veritas Investment.

Mehr als 70 Milliarden Euro in der Verwaltung

Die La Française Group ist seit 40 Jahren am Markt und verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, mit dem die Bereiche Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung abgedeckt werden. Gleichermaßen an Institutionelle und Privatkunden gerichtet sind knapp 600 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA für La Française tätig und tragen zur Verwaltung eines derzeitigen Gesamtvermögens von 70,5 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2018) bei. Die La Française Group gehört zur Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer Bankassurance-Gruppe in Nordfrankreich und Belgien.

Das Team der Veritas mit derzeit 34 Experten, das sich vor allem auf das Managen vermögensverwaltender Fonds spezialisiert hat, bleibt nach Aussage der Geschäftsführung in gewohnter Weise bestehen. (fm)

Foto: Shutterstock