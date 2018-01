Sieben Anlagetrends in 2018

Was wird 2018 für Anleger wichtig? Welche Trends und Themen sollten sie nicht aus den Augen verlieren? Sieben Experten des Vermögensverwalters Gam geben einen Ausblick auf das Investmentjahr 2018 und nennen sieben Trends, die Anleger beachten sollten.

Die Europäische Zentralbank könnte 2018 eher für Überraschungen an den Märkten sorgen als die Federal Reserve in den USA. Dieser Meinung ist Enzo Puntillo, Leiter Fixed Income/Schwellenländeraktien.

Geldpolitische Normalität

“Der Konjunkturaufschwung in Europa ist weniger ausgereift als in den USA. Dies würde eine Annäherung der Spreads zwischen zehnjährigen deutschen und US-amerikanischen Anleihenrenditen unterstützen. Deutsche Bundesanleihen dürften sich entsprechend schwächer als US-Treasuries entwickeln. Dieses Schlüsselthema werden wir 2018 in unseren Portfolios entsprechend aufgreifen”, sagt Puntillo.

Nachrangige europäische Kredite sind laut Anthony Smouha, Co-Fondsmanager für Kreditstrategien (Atlanticomnium), ein wichtiges Thema für 2018: Der anhaltende regulatorische Druck zwinge Banken und Versicherungsunternehmen dazu, ihre Eigenkapitalpolster weiter aufzustocken.

Nachrangige europäische Kredite

“Die entsprechenden Anlageinstrumente werden demnach stabiler und sicherer. Es ist jedoch wichtig, sehr selektiv vorzugehen und das Portfolio aktiv zu managen, da selbst große Unternehmen scheitern können. Das konnten wir im letzten Jahr am Beispiel der Banco Popular beobachten”, sagt Smouha.

Erholung der Nachfrage in der Eurozone

“Unser Aktienauswahlprozess wird durch zwei wichtige Anlagethemen bestimmt. Wir halten Engagements in langfristigen und konjunkturunabhängigen Wachstumstrends: Konsumwachstum in den Schwellenländern, Transfer von der physischen zur Online-Welt und Disruptionen in ganzen Branchen durch neue Technologien”,sagt Niall Gallagher, Investment Director für europäische Aktien.

Unser mittelfristiger Fokus – mit einem höheren Potenzial, die Erträge 2018 anzutreiben – liegt jedoch auf der Binnennachfrage in Europa, die wir positiver einschätzen als der Konsens”, sagt Gallagher.

