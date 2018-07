Vor dem geplanten Treffen des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker mit Donald Trump, demonstriert der US-Präsident seinen Frust wie gewohnt auf Twitter. Gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gespräch sind das nicht.

Unter enormem Erwartungsdruck der Wirtschaft trifft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch Donald Trump. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gespräch sind bisher denkbar schlecht.

Ausgeraubtes Sparschwein

Einen Tag vor dem Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Washington machte Trump noch einmal deutlich, dass er nicht davor zurückschrecken werde, weitere Zölle einzuführen, sollten die Handelspartner der Vereinigten Staaten keine Zugeständnisse machen.

“Zölle sind das größte!”, schrieb Trump auf Twitter. Nur “faire Handelsabkommen” seien eine Alternative. Was er darunter versteht, blieb allerdings unklar. Entweder müssten Länder, die die USA bisher unfair behandelt haben, einen fairen Deal aushandeln, oder sie würden mit Zöllen überzogen. “So einfach ist das – und alle reden. Denkt dran, wir sind das Sparschwein, das ausgeraubt wird. Alles wird großartig sein!”

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that – and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Juli 2018