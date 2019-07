„Ein wahrlich Großer der Investmentfondsbranche“: Klaus Jung ist tot

Dr. Klaus Jung, Unternehmensgründer und Ehrenaufsichtsratsvorsitzender von Jung, DMS & Cie., ist am 3. Juli im Alter von 88 Jahren an seinem Alterswohnsitz in Albufeira (Portugal) verstorben.

Nach Volkswirtschaftsstudium in München und Dissertation in Bonn begann Jung, Jahrgang 1930, seine berufliche Laufbahn in einer der ersten Werbeagenturen und war beteiligt an der Entwicklung des Slogans für die Bundestagswahl 1957: „Keine Experimente – CDU“.

Einer Stellenanzeige aus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ folgend begann er seine Vertriebslaufbahn zunächst bei der US-amerikanischen Firma Associated Investors. Wenig später gründete er dann 1961 mit ersten Mitarbeitern ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Vermittlung von Investmentfonds konzentrierte und startete mit SEC-Fonds wie Fidelity-Capital, Fidelity-Trend, Keystone und Oppenheim in Deutschland.

Seine 1985 gegründete Dr. Jung & Partner GmbH war über Jahrzehnte eine der marktführenden Gesellschaften für die Vermittlung von Investmentfonds. Zunächst fest verbunden mit den Marken Pioneer und Frankfurt Trust, kamen später Franklin Templeton, Fidelity und die DWS, dann die gesamte Palette von in Deutschland zugelassenen Fonds hinzu.

Fusion mit DMS Deutsche Maklerservice und Finanzplan

Ab 2003 ging die Dr. Jung & Partner GmbH in einer Fusion mit der DMS Deutschen Maklerservice und der Finanzplan in der heutigen Jung, DMS & Cie. AG auf und formt noch heute den Kern der JDC Group AG mit 280 Mitarbeitern und über 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern.

„Wir verneigen uns vor der Lebensleistung unseres Unternehmensgründers Dr. Klaus Jung. Mit seiner unnachahmlichen Art, Menschen zu begeistern und zu überzeugen, hat er Hunderte zu ihrer Berufswahl inspiriert und Tausenden zu einem äußerst erfolgreichen Vermögensaufbau mit Investmentfonds verholfen. Er war ein wahrlich Großer der Investmentbranche, der stets den Kundenvorteil in den Mittelpunkt gestellt hat und den wir nie vergessen werden“, schreibt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandschef der Jung, DMS & Cie. AG, in einem Newsletter des Unternehmens.

Jung hinterlässt drei Töchter und deren Familien. (kb)

Fotos: Jung, DMS & Cie.