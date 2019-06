MiFID II: Ziel laut Bundesregierung erreicht

Die Wahlen haben Europaparlament zersplittert – mit Folgen für Einzelstaaten und Europa als Ganzes. Zudem wachsen die Spannungen zwischen den USA und China, weil Zölle erhöht werden. Im 1. Quartal hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) vor allem in den USA, aber auch in China und in Europa positiv überrascht. Die Nachfragestruktur, die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten und das internationale Geschäftsklima bestätigen aber, wie krisenanfällig der derzeitige Aufschwung ist, schreiben Laurent Clavel and Serge Pizem von Axa Investment Managers.