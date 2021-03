Drei Viertel der Fondsmanager outperformen den Markt nicht

75,27 Prozent der Profi-Fondsmanager haben es in den vergangenen 5 Jahren nicht geschafft, eine bessere Rendite als der Marktdurchschnitt (S&P 500) zu erzielen. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor. In der Erhebung werden weitere interessante Fakten rund um die Themen Börsenerfolg und Market-Timing beleuchtet.

Auch bei einem kürzer gefassten Zeitraum schnitten die Fondsmanager nicht besser ab, als der S&P 500. Binnen der letzten 365 Tage können lediglich 39,67 Prozent der Profi-Investoren eine Outperformance gegenüber besagtem Index vorweisen.

Indes zeigt die Infografik, dass sich allen Volatilitäten zum Trotz Investitionen in Indizes wie den DAX auf lange Sicht überaus ausbezahlt haben. Bei einem Anlagehorizont von 10 Jahren beläuft sich die jährliche Durchschnittsrendite auf 9,2 Prozent.

Häufig stehen Anleger vor der Frage, ob sie ihr Kapital auf einen Schlag in den Aktienmarkt investieren, oder lieber in Tranchen einsteigen sollen. Auswertungen von Daten zwischen 1926 bis Ende Mai 2020 zeigen auf, dass es bei den vergangenen 1.133 Monaten in 73 Prozent der Monate zu einer höheren Rendite geführt hätte, wenn man den kompletten derzeit verfügbaren Investitionsbetrag auf einen Schlag investiert hätte.

Gleichwohl erfreuen sich Sparpläne in Deutschland großer Beliebtheit. Im vergangenen Dezember 2020 gab es in der Bundesrepublik 2,03 Millionen aktive Sparpläne (Aktien/ETFs), 5 Jahre zuvor waren es lediglich 0,25 Millionen. Die Zahl der Aktionäre und Aktienfonds-Besitzer erreicht ein historisches Hoch.

„Bei einer historischen Betrachtung zeigt sich, dass es durchaus sinnvoll ist, mit einem großen Einmalbetrag zu investieren, anstatt das verfügbare Kapital über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig zu investieren“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Obgleich die Datenlage relativ eindeutig ist, entscheiden sich aus Furcht vor einem schlechten Market-Timing viele gegen diese Strategie“.