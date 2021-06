EdR-Gruppe ernennt François Pauly zum CEO

François Pauly, Finanzspezialisten mit langjähriger Erfahrung an der Spitze großer Privatbanken auf nationaler und internationaler Ebene, nimmt bereits seit fünf Jahren an allen strategischen Entscheidungen teil. Die Berufung folgt dem Wunsch von Vincent Taupin, der sich in den Ruhestand zurückzieht.

Ariane de Rothschild, Präsidentin des Verwaltungsrats von Edmond de Rothschild (Schweiz), kommentierte die Ernennung: „Es war mein Wunsch, François Pauly zum neuen CEO zu berufen, da er nicht nur über bemerkenswertes Talent und viel Erfahrung verfügt, sondern die Gruppe, ihre Strategie und die anstehenden Herausforderungen auch sehr gut kennt. Ich danke Vincent Taupin aufrichtig für die Fortschritte, die er in den letzten Jahren bei der Umgestaltung und Entwicklung der Gruppe und bei der Gewinnung zahlreicher Talente erzielt hat. Ich freue mich, dass wir weiterhin von seiner Präsenz in den Verwaltungsräten von Edmond de Rothschild (Europa) und unserer Private Equity-Sparte profitieren können.“

François Pauly, 57, war während seiner beruflichen Laufbahn im Finanzsektor tätig, wo er verschiedene Funktionen auf internationaler Ebene und im Management versah. Von 1987 bis 2004 war er Senior Executive Manager bei der Dexia Bank Gruppe in Luxemburg, Italien und Monaco. 2004 wechselte er zur Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie für die Funktiondes CEO sowie die Funktion des Generaldirektors. Zudem wurde er ins Leitungsgremium der Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Österreich und Deutschland berufen. 2011 wechselte er zur Banque Internationale Luxemburg (BIL), wo er zunächst als CEO tätig war und anschließend bis 2016 als Präsident des Verwaltungsrats. Neben seinen leitenden Positionen hatte François Pauly zudem seit 2016 die Funktionen des Vizepräsidenten des Verwaltungsratsvon Edmond de Rothschild (Europa) in Luxemburg und des Präsidenten des Prüfungs- und Risikoausschusses von Edmond de Rothschild (Schweiz) inne.