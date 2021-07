Erster nachhaltiger Goldminen-ETF von HANetf und AuAg Funds

Die Auflegung von Europas ersten ESG Goldminen-ETF, AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (Ticker: ESGO), soll nachhaltig orientierten Anlegern die Möglichkeit bieten, sich auch am Goldminensektor zu beteiligen. Der ESGO strebt die Darstellung einer gleichgewichteten Anzahl von 25 ESG-geprüften Goldminenunternehmen an.

Der AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (Ticker: ESGO) wird im Juli an der Deutschen Börse gelistet und für den Vertrieb in ganz Europa zugelassen. HANetf hat den Fonds gemeinsam mit der schwedischen Fondsgesellschaft AuAg Funds aufgelegt und auf der White-Label-ETF-Plattform von HANetf entwickelt.

Der ETF bildet den Solactive AuAg Gold Mining Index ab, der Goldminenunternehmen nach ESG-Merkmalen bewertet undausschließlich die 25 besten Unternehmen im Bereich ESG-Risiko umfasst. Das unabhängige ESG-Screening wird von Sustainalytics durchgeführt.

Der Fonds ist gleichgewichtet, wobei jede Beteiligung eine Allokation von 4 Prozent hat. Die gleichgewichtete Konstruktion hilft, Konzentrationsrisiken bei größeren Goldminenunternehmen zu vermeiden. Die Gesamtkostenquote des Fonds beträgt 0,6 Prozent.

Edelmetalle sind mit ihren Eigenschaften unverzichtbar für die Transformation zu einer grünen Welt. Impact Investments innerhalb der Branche fördern beispielsweise: umweltfreundliche Bergbauunternehmen, den Bau von Solarparks vor Ort, den Einsatz von Bergbau-LKWs mit alternativen Antrieben wie Brennstoffzellen sowie die Wiederherstellung von Standorten nach Abschluss eines Projekts, sodass eine wiederverwendbare Infrastruktur (Straßen, Wasser, Strom) für andere Projekte entsteht.

Eric Strand, CEO bei AuAg Funds und Gründer des AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF kommentiert das Listing: „Wir freuen uns, den AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO) aufzulegen, der Investitionen in Unternehmen, die unter einem ESG-Ansatz Edelmetalle gewinnen, ermöglicht. Der Bergbau hat in allen ESG-Aspekten große Verbesserungen erfahren, aber die Standards variieren je nach Region und Unternehmen. ESGO hilft Anlegern, sich in Goldminenunternehmen mit den besten ESG-Standards zu engagieren und verantwortungsvoller in diesem Sektor zu investieren.“

Eric Strand

Hector McNeil, Mitbegründer und Co-CEO von HANetf, fügt hinzu: „ESG ist für alle Arten von Investments sehr wichtig, und Investoren fordern zunehmend mehr Klarheit und Transparenz von Investmentanbietern. ESG ist unser Hauptfokus bei HANetf, was erklärt, warum wir uns so freuen, den AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF – ESGO mit AuAg Funds auflegen zu können. Mit Blick auf die steigende Inflation und einer nachhaltiger werdenden Welt, bietet dieser ETF eine besonders interessante Anlagephilosopie.“