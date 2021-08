Neue Generationen prägen erfolgreiche Aktienanlagen

Betrachten wir einmal die erfolgreichsten internationalen Aktiengesellschaften und Marken/Brands der letzten 20 Jahre: Es lässt sich feststellen, dass es in jeder Dekade eindeutige Favoriten gab, die unsere Kapitalmärkte durch ihre Performance in ihren Bann zogen. Durch den Börsenerfolg erlangten diese Gesellschaften einen hohen Bekanntheitsgrad. Was haben solche Gewinneraktien gemeinsam? Ein Kommentar von Gerd Häcker, geschäftsführender Gesellschafter der Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH in München.