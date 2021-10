Profi-Anleger: Bedeutung thematischer Portfolio-Gewichtung steigt deutlich

Das in Themenfonds angelegte Kapital beläuft sich inzwischen auf rund 572 Milliarden Euro. Mit diesen spezifischen Fonds können Anleger in eine Reihe von Unternehmen investieren, welche mit einem bestimmten Thema verbunden sind. Beispiele hierfür: Zukunftsthemen wie erneuerbare Energien, KI, Cloud, Blockchain oder die Elektromobilität.

Bei der Masse der Anleger gab es in den Sparten Gaming und Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr einen großen Hype. So erreichten die Google-Suchvolumina für „ETF Gaming“ und „ETF Nachhaltig“ während der Pandemie den Maximalwert von 100 (Google-Trend-Score).

Wie die Infografik von Block-Builders.de aufzeigt, erfreuen sich nicht nur thematische börsengehandelte Indexfonds (ETFs) großer Beliebtheit, sondern auch ETFs im Allgemeinen. So waren 2020 in Deutschland etwa 169 Milliarden Euro in diesen Finanzprodukten angelegt. Weltweit waren es zuletzt sogar 7,7 Billionen US-Dollar.

Indes ist mitnichten eine Trendumkehr in Sicht. So erwarten knapp 9 von 10 der Finanzprofis, dass ETFs im Privatkundengeschäft weiterhin an Bedeutung gewinnen. Insgesamt tritt also deutlich zutage, dass Experten und Laien den ETFs gleichermaßen ein großes Potenzial attestieren.