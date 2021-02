„Silber ist nicht Gold – aber auch nicht Gamestop“

Die internationalen Kapitalmärkte haben in den letzten Tagen gespannt auf Silber geblickt. Nachdem die Reddit-Trader angekündigt hatten, ihren Feldzug gegen die Hedge-Fonds nach Gamestop nun an der Silber-Front fortzusetzen, war es zu deutlichen Sprüngen in der Notierung des Edelmetalls gekommen. An einem Tag legte die Nachfrage allein um 6% der Gesamtbestände zu und der Silberpreis überschritt kurzfristig die magische Grenze von 30 US-Dollar je Unze. Was Silber so besonders macht