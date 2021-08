Wahlcheck CDU/CSU: DAX-Konzerne könnten mit mehr als 2 Milliarden Euro profitieren

Welcher Anleger kennt sie nicht, die alte Börsen-Weisheit „Sell in May and go away“? Sie ist ebenso verbreitet wie der „Januar-Effekt“ oder die „Nikolaus-Rallye“. Aber was ist tatsächlich dran an diesem Ratschlag? Lohnt es sich im Mai zu verkaufen, weil danach die Kurse fallen oder …