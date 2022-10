Fußball-WM 2022: Was die NFT-Plattform zum Event bietet

Derzeit ist auf dem NFT-Marktplatz nicht viel los. Die bekannte Handelsplattform „OpenSea“ hat seit Januar bereits 95 % ihres Handelsvolumens verloren. Ausschlaggebend dafür sind allem Anschein nach die hohe Inflationsrate bedingt durch das aktuelle Weltgeschehen Pandemie, Krieg und Klimakrise sowie der damit einhergehende kürzliche Krypto-Crash. Zwar haben sich Bitcoin und Co. von ihren Tiefstwerten wieder erholt, doch ein Aufschwung in Höchstwerte ist auch noch lange nicht in Sicht. Daher haben auch NFTs als Vermögensanlage, aber auch zu Sammlerzwecken starken Interessensverlust einbüßen müssen. Nun ist mit der FIFA+ Collect ein Projekt auf dem Markt, das wieder Schwung bringen soll.

Non-Fungible Token kurz erklärt

Ein Non-Fungible Token, kurz NFT, ist ein unteilbarer Wertgegenstand in digitaler Form. Token lässt sich auch als Wertmarke übersetzen und non-fungible als unaustauschbar. Ein NFT kann demnach nicht durch ein anderes ersetzt werden und ist zudem eindeutig und überprüfbar. Non-Fungible Token können mit Krypto gekauft und dann auf dem eigenen Wallet – einer digitalen Geldbörse – gespeichert werden. Der Handel findet auf der dezentralen Blockchain statt, genau wie im Fall von Kryptowährungen. Krypto wie Bitcoin und Co. hingegen sind austauschbar. Vergleichen kann man das mit echten Münzen: eine 1€-Münze ist genauso viel wert und sieht in ihrer Erscheinungsform genauso aus wie jede andere 1€-Münze. Genauso verhält es sich mit Bitcoin und anderen digitalen Coins. Da NFTs jedoch einzigartig und von unterschiedlichem Wert sind, können sie nicht eins zu eins getauscht werden.

Non-Fungible Token werden vor allem zu Sammlerzwecken als digitale Kunstwerke gehandhabt. Doch sie haben nicht nur die Welt der Kunst revolutioniert, sondern noch ganz andere Bereiche, wie z.B. die Gaming-Welt. Dort werden NFTs für Play-to-earn-Projekte eingesetzt, bei denen man während des Spiels Krypto verdienen kann, oder finden Verwendung in der Abbildung von digitalem Eigentum, wie beispielsweise im Spiel „Decentraland“. Weiterhin können NFTs die eigene digitale Identität abbilden oder auf Social-Media-Plattformen im Web 3, der neuen Generation des Internets, als eine weitere Verdienstmethode für Content Creator herhalten. Und das sind nur wenige Beispiele dafür, in welchen Bereichen und für welche Zwecke Non-Fungible Token einsetzbar sind.

Bisherige NFT-Handelsplattformen

Es gibt bereits einige Handelsplattformen für NFTs auf dem Markt. Zu den bekanntesten gehören NFT LaunchPad, Binance und OpenSea. Sie dienen vorrangig dem Zweck, Non-Fungible Token zu kaufen oder zu verkaufen. „NFT LaunchPad“ ist sehr anfängerfreundlich und macht schnelle, sichere und einfache Transaktionen möglich. Eine Anmeldung wird nicht benötigt und man findet dort als wachstumsorientierter NFT-Käufer neue vielversprechende Projekte mit großem Zukunftspotenzial. Der NFT-Marktplatz „Binance“ ist ebenfalls für Anfänger geeignet, vor allem für Kunstliebhaber. Die Plattform kommt nämlich mit zwei Auktionsveranstaltungen namens „Genesis“ und „Mystery Box Series 1“ daher. Man findet dort jedoch nicht nur Kunstwerke, sondern auch Sammlerstücke sowie NFTs aus den Kategorien Spiele und Unterhaltung. Auf der NFT-Handelsplattform „Opensea“ ist eine Vielfältigkeit an digitalen Assets aus den Bereichen Kunst, Spiel, Musik und Domainnamen verfügbar. Gegründet wurde die Börse zwar für die NFT-Kollektion „CryptoKitties“, doch schon bald hat sich herauskristallisiert, dass sie Potenzial für alle NFTs bietet. Smart Contracts geben Usern eine Sicherheit im Handel mit den Non-Fungible Token.

Die FIFA-Plattform für die WM

FIFA+ Collect heißt die neue NFT-Plattform, die es Fans ermöglichen soll, Momente der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zu besitzen und zu sammeln. Außerdem werden bekannte Kunstwerke und Bilder der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft erhältlich sein. Die Plattform ist seit September verfügbar und eine Nutzung soll für alle Fußball- und NFT-Fans erschwinglich sein. Sie ist erhältlich auf Englisch, Französisch und Spanisch und kann von verschiedenen Web- und Mobilgeräten aus genutzt werden.

Vergleichen lässt sich FIFA+ Collect mit der bereits bestehenden Plattform „NBA Top Shots“. Darauf werden digitale Sammelkarten der Basketball-Profiliga gehandelt. Auf den NFTs werden besondere Momente eines Spielers bzw. eines Spiels abgebildet. Genau das soll nun auch die NFT-Plattform von FIFA für die Fußball-WM möglich machen. Die NFT-Serie wird von BIB Meta, einem Metaverse-Ökosystem, erstellt. Während des diesjährigen WM-Hypes wird BIB Meta den Weg für die Einführung von Meta-Fi ebnen, indem es eine Serie von NFTs zur Erinnerung an die FIFA-WM 2022 lanciert. Die NFTs mit den Fußball-Momenten können auf der Plattform geprägt, gekauft, verkauft und gehandelt werden. Laut des Whitepapers von BIB Meta können die User die NFTs für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 kaufen, welche reale Spieler repräsentieren. Sie können sie dann auf verschiedene Weise gegeneinander antreten lassen und somit Gewinne erzielen. Einige der Spieler-NFTs sind aus „Fantasy Sport“, einige aus „Magic: The Gathering“ und einige aus dem FIFA Ultimate Team. Darüber hinaus ermöglicht das Programm der BIB Meta World Cup 2022 NFT Series den Nutzern, sich mit ihren Lieblingsfußballspielern über eine globale Community und direkte Kommunikationskanäle zu verbinden und Zugang zu exklusiven Veranstaltungen online und offline zu erhalten.

Kooperation mit Algorand

Mit FIFA hat die Blockchain Algorand einen ihrer größten Kooperationspartner gefunden. Sie wurde bereits im Juni zur Blockchain des Fußballverbandes ernannt und gehört zu den CO2-neutralen Blockchains. Algorand demonstriert ein Proof-of-Stake-Blockchain-Kryptowährungsmodell. Das Proof-of-Stake-Verfahren erlaubt dem Blockchain-Netzwerk die Bestimmung des Nutzers, welcher den nächsten Block in der Kette erzeugen darf. Dies geschieht nach dem Zufallsprinzip, berücksichtigt jedoch die Nutzer, welche sich mit einer hohen Teilnahmedauer oder hohem Vermögen bewähren konnten. Algorand hat entsprechend eine eigene Kryptowährung namens ALGO, doch auch die Zahlung mit anderen Methoden und Währungen ist dort durchaus möglich. Die Blockchain wird bereits von über 2000 Organisationen, Behörden und dezentralisierten Finanzanwendern verwendet.

Fazit

Mit der neuen NFT-Handelsplattform FIFA+ Collect will der private Fußballverband wieder Leben auf den Markt bringen. Das Interesse von NFT-Liebhabern soll dadurch wieder steigen und ihnen neue Motivation bringen. Doch auch für Fußball-Fans bieten die digitalen Sammlerstücke eine großartige neue Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. NFT- sowie Fußballenthusiasten bekommen die Möglichkeit, einzigartige Momente der Fußball-Weltmeisterschaft sammeln und handeln zu können. Denn genau das ist es, was FIFA+ Collect bietet: eine digitale Abbildung besonderer Momente der Fußballspiele während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar und der Handel damit. So kann die Erinnerung an das einzigartige Erlebnis nachhaltig lebendig gehalten werden.

Autorin Jacqueline Lehmann ist Managerin für Crypto Assets bei Green Capital und Beteiligungen AG. Sie hat jahrelange Erfahrung mit Krypto und Fintech und konnte sich so ein umfangreiches Know-How in diesen Bereichen aneignen. https://www.greencapital-b.ch/digital-assets/