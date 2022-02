GAM geht Partnerschaft mit Liberty Street Advisors US-Investment-Team ein

GAM Investments geht eine strategische Partnerschaft mit Liberty Street Advisors, Inc. ("Liberty Street") ein, um seinen Kunden Zugang zu führenden privaten Technologie- und Innovationsunternehmen zu ermöglichen, die sich in der Spätphase von Venture Capital befinden.

Das Team von Liberty Street verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich privater Kapitalmarkinvestitionen und kann umfangreiche Erfolge bei Investitionen in wachstumsstarke und innovative Unternehmen in der Spätphase von Venture Capital vorweisen. In Zusammenarbeit mit Liberty Street plant GAM Expertise in diesem Bereich aufzubauen, die das Know-know des Private Markets Investmentteams von Liberty Street nutzt. Dadurch können Investoren an einem Markt partizipieren, der bis jetzt schwer zugänglich war.

«Growth Equity» ist ein Segment der Anlageklasse Private Equity, das zwischen Venture Capital und traditionellem Private Equity angesiedelt ist. Der Bereich des Wachstumsaktienkapitals expandiert in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, wobei das Wachstum in verschiedenen Sektoren und Branchen durch disruptive Technologien angetrieben wird. Dieses Wachstum hat zu einer Vielzahl von «Unicorns» geführt. Zurzeit haben 900 mit Venture Capital finanzierte Unternehmen einen Wert von über 1 Mrd. US-Dollar (1); viele weitere befinden sich auf einem ähnlichen Weg. Durch diese Art von Investitionen in wachstumsstarke, innovative Unternehmen in der Spätphase versucht das Team von Liberty Street an der potenziellen Wertsteigerung zu partizipieren, solange die Unternehmen noch in Privatbesitz sind.

Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer bei GAM Investments: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Liberty Street, um unseren Kunden den Zugang zu führenden Unternehmen, die im Privatbesitz sind, zu ermöglichen. Das Team von Liberty Street hat jahrzehntelange Erfahrung im Investmentbereich und verfügt über etablierte Beziehungen innerhalb des Venture-Ökosystems. Darum ist das Team ein idealer Partner für uns. Immer mehr Kunden wollen ihr Portfolio um längerfristige private Anlagestrategien diversifizieren. Wir sind überzeugt, dass private Unternehmen in der späten, vor dem Börsengang liegenden Finanzierung den Anlegern ein starkes langfristiges Performance-Potenzial bieten können. Diese Anlageklasse ist für die Portfoliodiversifizierung umso attraktiver, weil sie in der Vergangenheit große Widerstandsfähigkeit gegen Kursverluste und eine geringere Korrelation zu öffentlich kotierten Aktien aufgezeigt hat.“

Kevin Moss, Managing Director bei Liberty Street: „Wir beobachten, dass Unternehmen länger in Privatbesitz bleiben, was in erster Linie auf regulatorische Änderungen, das unkompliziertere Business Development und einen größeren Pool an verfügbarem Privatkapital zurückzuführen ist. Ein erheblicher Teil des Wertzuwachses dieser Unternehmen findet vor dem Börsengang statt, und zwar bei mittleren oder großen Unternehmen. Zudem sind wir überzeugt, dass private wachstumsorientierte Unternehmen in der Spätphase für Anleger ein attraktives Verhältnis von Risiko und Rendite bieten.“