Neuer Head ESG Investment & Research bei der LBBW Asset Management

Die LBBW AM trägt damit der zunehmenden Bedeutung von ESG-Themen im Asset Management auch in personeller Hinsicht Rechnung. Er wird die personelle Führung des Teams sowie das strategische und operative Management der ESG-Strategien verantworten.

Dr. Heiko Bailer ist ein erfahrener Investmentexperte mit über 20 Jahren Praxis in einem Investmentstil, welcher ESG mit Regulatorik und diversifiziertem Alpha verknüpft. Er hat für große Unternehmen, Family Offices und Fintechs in Europa, Asien und den USA gearbeitet, darunter Deutsche Bank, ABN AMRO und Credit Suisse. Zuletzt war er Head of ESG Quantitative Investments bei RepRisk in der Schweiz, einem Research-Unternehmen für ESG. Daneben ist er in der akademischen Forschung tätig. Er hat einen Doktortitel in Statistik und einen Abschluss in Finanzinformatik von der University of Washington.

Bei der LBBW AM übernimmt Dr. Heiko Bailer ein breit gefächertes Aufgabenfeld. Dazu gehören sowohl die regulatorische Seite von ESG als auch das aktive Management von Portfolien, die Weiterentwicklung und Trendbeobachtung sowie die Produktstrategie. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Bailer einen ausgewiesenen Experten für diese Position gewinnen konnten“, erklärt Dr. Bernd Scherer, CIO bei der LBBW AM. „Mit dieser neuen Aufstellung unterstreichen wir die Bedeutung, die ESG für unser Unternehmen und unsere Kunden hat.“

Der Spezialist ist auf seine neue Aufgabe gut vorbereitet: „Ich kenne das ESG-Umfeld aus vielen unterschiedlichen Perspektiven: Nebst Portfoliomanager, sowohl als Datenanbieter wie auch aus der akademischen Sicht. In meiner neuen Rolle bei der LBBW AM kann ich daher viele Erfahrungen einbringen.“ Er trifft dort auf ein Team, das ebenfalls bereits eine lange und erfolgreiche Historie mit ESG-Produkten hat. „Das sind die besten Voraussetzungen für einen gemeinsamen Erfolg.“