Ökoworld steigert Jahresüberschuss deutlich

So wird der Jahresüberschuss auf Einzelebene 38 Millionen Euro (Vorjahr: 24,1 Millionen Euro) betragen. Auf Konzernebene wird der Jahresüberschuss 56,8 Millionen Euro (Vorjahr: 37,4 Millionen Euro) betragen.

Hintergrund des deutlichen Anstiegs des Jahresüberschusses in 2021 gegenüber dem Vorjahr ist, dass der Versicherungsmakler Ökoworld AG im Geschäftsjahr 2021 einen erheblichen Umsatzanstieg in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge erwirtschaftet hat und die Volumina der Bestände der fünf Ökoworld-Investmentfonds um 48% gestiegen sind, was u.a. auch auf den erfolgreichen Bankenvertrieb in Sparkassen und Volksbanken zurückzuführen ist.

Vor diesem Hintergrund wird der ordentlichen Hauptversammlung 2022, die am 24. Juni 2022 stattfinden wird, die Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 deutlich erhöhten Dividende in Höhe von 2,22 Euro je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (Vorjahr: 1,11 Euro) und in Höhe von 2,21 Euro je dividendenberechtigter Stammaktie (Vorjahr: 1,10 Euro) vorgeschlagen werden.

Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG, gibt darüber hinaus bekannt: „Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat haben wir beschlossen, dass die Hauptversammlung erneut als virtuelle Veranstaltung, also ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre, stattfinden soll. Der testierte Jahres- und der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 werden noch im Mai 2022 auf der Ökoworld-Homepage veröffentlicht werden.“