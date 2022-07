Sind NFT die Zukunft für den Besitz englischer Fußballklubs?

Mit dem Kauf des Crawley Town Football Club durch WAGMI United – ein Konsortium, das den Verein durch den Verkauf digitaler Token finanzieren will, die den Eigentümern das Recht geben, Entscheidungen über die Ausrichtung des Vereins zu treffen – wurde die Bedeutung von nicht-fungiblen Token (NFT) für den Besitz eines Teils der Populärkultur in diesem Sommer auf eine neue Stufe gestellt. Seit der Ankündigung der Übernahme sind bereits 3,5 Millionen Pfund in den englischen League Two-Club geflossen.

Obwohl das Konzept der Fanbeteiligung selbst in den unteren Ligen des englischen Fußballs nichts Neues ist, sind Dr. Andrea Baronchelli, Dozent für Mathematik an der City University of London, und Dr. Francesc Rodriguez Tous, Dozent für Bankwesen an der Bayes Business School (ehemals Cass), der Meinung, dass nicht-fungible Token die Möglichkeiten sicherlich erweitern werden.

„Je nach Kontext gibt es viele Gründe für den Kauf eines NFT“, sagt Dr. Baronchelli.

„Eine Persönlichkeit oder einen Verein zu unterstützen, ist sicherlich eine große Sache, vor allem im Zusammenhang mit Sport oder Musik. Die Flexibilität eines digitalen Tokens ermöglicht es, eine besondere Verbindung zwischen den Fans und der Mannschaft herzustellen, wobei letztere in der Lage ist, Crowdfunding-Kampagnen durchzuführen und die Fangemeinde mit einzigartigen Erlebnissen zu belohnen. Viele spanische Fußballvereine wie der FC Barcelona haben eine lange Tradition von „socios“ (Mitgliedern), die durch den Kauf von Eintrittskarten und Merchandising-Produkten einen besonderen Status erhalten, wie z. B. ein Stimmrecht bei wichtigen Vereinsentscheidungen.

Die meisten Vereine haben vielleicht nicht die weltweite Anziehungskraft oder den Bekanntheitsgrad des FC Barcelona, aber NFTs können in kleinen Gemeinden durchaus gedeihen.

Im Gegensatz zu Kryptowährungen, bei denen der Wert von der Anzahl der Nutzer abhängt, geht es bei NFT eher um die Seltenheit eines Gegenstands – ähnlich wie bei Briefmarken.

Ein kommunaler Fußballverein wie Crawley könnte in Schwierigkeiten geraten, wenn diese NFTs zu populär werden und in den Händen von Käufern mit wenig Interesse oder emotionaler Bindung landen und ihre Identität verlieren – etwas, das für kleinere Vereine in Großbritannien von großer Bedeutung ist“.

Zwei mögliche Nachteile, insbesondere in einem so frühen Stadium der NFT-Revolution, betreffen Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dr. Rodriguez Tous ist der Ansicht, dass diese Art der Geldbeschaffung zwar effektiv sein kann, aber möglicherweise nicht nachhaltig ist, wenn die digitale Blase platzt.

„Die Stimmung gegenüber NFT kann sich schnell ändern, wie wir bereits gesehen haben“, sagt Dr. Rodriguez Tous.

„Für viele Menschen – nicht nur für Fans von Crawley Town – ist die Möglichkeit, sich an der Führung eines Fußballvereins zu beteiligen, wirklich aufregend, und deshalb hat das Projekt bisher so viel Geld eingebracht. Allerdings sind ähnliche Projekte bereits gescheitert, weil der Reiz des Neuen und die Begeisterung nachgelassen haben.

Die Gefahr bei Vereinen wie Crawley besteht darin, dass es keine Garantie für eine langfristige Nachhaltigkeit bei der Mittelbeschaffung gibt, und wenn das Projekt schließlich scheitert oder sich verlangsamt, hätten sie kaum eine andere Möglichkeit der Kapitalbeschaffung. Zu Beginn des Projekts sehe ich dies jedoch noch nicht als Problem an.“

Alle Zitate stammen von Dr. Andrea Baronchelli, Dozent für Mathematik an der City University of London, und Dr. Francesc Rodriguez Tous, Dozent für Bankwesen an der Bayes Business School (früher Cass).