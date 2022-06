Die Wirtschaft bricht ein: Was gehört in volatilen Zeiten unbedingt in ein Depot?

Wir stecken mitten drin in einem der wohl größten und faszinierendsten Zyklen unserer Zeit. Die Fed und EZB wissen sich kaum zu helfen, die Inflation schießt auf neue Höhen und unsere Kaufkraft schmilzt beinahe täglich auf neue Niedrigstände. Was man jetzt tun kann, worauf zu achten ist und was Börsenexperte Marc Friedrich in sein Depot nehmen würde. Ein Gastbeitrag von Inside Wirtschaft auf der Invest Messe in Stuttgart.