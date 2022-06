Krypto-Assets: „Es braucht richtungsweisende Entscheidungen und Mut“

Fintechs haben bereits sehr früh die Verwahrung von Kryptowährungen als Geschäftsmodell entdeckt. Die etablierten Bankhäuser hingegen bleiben beim Thema Digital Assets zögerlich. Obwohl die Finanzinstitute schon in der ersten Welle der Digitalisierung der Finanzmärkte keine Vorreiter waren, scheinen sie auch dieses Mal die Zeichen der Zeit nur sehr langsam zu erkennen. Oft wird die unklare Regulatorik als Hinderungsgrund genannt, was wenig überzeugt. Denn auch wenn es keine einheitliche Regelung in ganz Europa gibt, so ist der Status von Kryptowerten als Finanzinstrumente in Deutschland bereits seit 2013 klar geregelt.

Digital Assets sind gekommen, um zu bleiben

Mit der Ankündigung der Commerzbank in die Verwahrung von Kryptowerten einzusteigen, ist zumindest ein erster global agierender deutscher Player auf den Zug aufgesprungen. Wenn auch mit deutlicher Verspätung. Das liegt daran, dass die großen Geldhäuser die Relevanz des Themas bisher nicht in Gänze verstanden haben. Digital Assets sind gekommen, um zu bleiben. Die Verwahrung von Blockchain-basierten digitalen Assets ist nicht einfach irgendein neuer Trend, sondern wird die bisherige Form der Wertpapieraufbewahrung komplett ablösen. So ist die Kryptoverwahrung nicht nur Voraussetzung für den Handel mit Kryptowährungen, sondern wird zunehmend auch für die Verwahrung klassischer Wertpapiere relevant. Jede Bank wird ihren Kunden zukünftig ein Angebot zu Verwahrung und Handel machen müssen, sofern sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Wir gehen davon aus, dass bis Ende das Jahres noch ein bis zwei weiter große Banken folgen werden. Bankhäuser, die Ende 2024 noch keine Kryptoverwahrlizenz haben, werden vom Markt verschwinden.

Verwahrung wird Standardservice

Bisher allerdings unterschätzen die Banken den zusätzlichen technologischen Aufwand, der für die Verwahrung von Kryptowerten im Vergleich zur Verwahrung von klassischen Wertpapieren anfällt. Auch wenn wir erwarten, dass die Verwahrung langfristig ein Standardservice wird, so gibt es zumindest momentan noch eine Knappheit an Expertise im Markt. Das betrifft vor allem die Kapazitäten für langfristige IT-Projekte und die Erfahrung mit der Aufsichtsbehörde Bafin.

Die Zeit für Proof of Concepts ist vorbei

Unsere Empfehlung lautet, so schnell wie möglich eine Entscheidung zu treffen, die dazu führt, dass die Technologie in spätestens zwei Jahren unterstützt werden kann. Die Zeiten von Proof of Concepts, die dann wieder in der Schublade landen, sind vorbei. Es braucht richtungsweisende Entscheidungen und Mut. Deutschland ist kürzlich von Coincub zum kryptofreundlichsten Land gewählt worden – eine Entscheidung, die ehrlicherweise überrascht. Wir sollten daran arbeiten, dass aus diesem schmeichelhaften Zwischenergebnis ein dauerhafter und verdienter Titel wird.