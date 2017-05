Plansecur erweitert Beraterteam Rhein-Main

Der Kasseler Finanzdienstleister baut sein Team aus: Matthias Kuzinski und Ansgar Brune werden künftig das Berater-Team im Rhein-Main-Gebiet verstärken, das vom langjährigen Plansecur-Gesellschafter Gunther Otto geleitet wird.

Kuzinski ist Bankkaufmann und Financial Consultant und verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Vor seinem Wechsel zu Plansecur war er bei Lupus Alpha Asset Management als Rohstoffexperte Manager des Commodity Invest Fund und weiterer Managed Accounts. Zuvor war er unter anderem Portfolio Manager bei der BHF Bank, Head of Capital Markets bei der WestLB in Luxemburg und Leiter des Wertpapierhandels bei der SchmidtBank in Nürnberg.

Brune bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bankenvertrieb mit. ist Diplom-Bankbetriebswirt (BA) und kommt von der Degussa Bank, bei der er unter anderem als Filialleiter und Individualkundenbetreuer tätig war. Zuvor beriet er für die Commerzbank vermögende Privatkunden. Zudem war er im Risikosegment für die Kreditanalyse und -vergabe bei Privat- und Geschäftskunden verantwortlich.

“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Matthias Kuzinski und Ansgar Brune. Sie sind beide erfolgreiche Beraterpersönlichkeiten, die unser Team fachlich und menschlich perfekt ergänzen”, sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. (jb)

Foto: Plansecur