Wefox mit neuem CEO

Tasos Chatzimichailidis (53) ist ab sofort neuer CEO des Insurtechs Wefox. Er folgt auf Julian Teicke, der als CEO in die Wefox-Holding gewechselt ist.

Wie das Insurtech mitteilt, hat Chatzimichailidis die Position als CEO von Wefox übernommen. Er hat in den USA ein Broker-Netzwerk aufgebaut und war mehrere Jahrzehnte für die Allianz in führenden Vertriebs- und Marketingfunktionen in Europa, den USA, Asien und Australien tätig.

Digitale Transformation für Kunden, Makler und Versicherer mitgestalten

“Gemeinsam mit dem Wefox-Team wird Tasos die Entwicklung von “efox zu einem Global Player vorantreiben und wertvolle Impulse aus seiner reichen, langjährigen Erfahrung setzen”, sagt Julian Teicke, CEO der Wefox-Holding.

“Wefox gibt mir die perfekte Plattform, die digitale Transformation für Kunden, Makler und Versicherer mitgestalten zu können”, sagt Chatzimichailidis. “Ich freue mich sehr, Wefox in der nächsten Phase von einem Tech-Start-up zu einer effizienten Distribution Company zu führen und für unsere Stakeholder in den kommenden Monaten und Jahren nachhaltig überzeugende Ergebnisse zu erzielen.” (jb)

Foto: Wefox